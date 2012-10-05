اجرای 140 طرح ورزشی در کرمان/ سرانه فضای ورزشی کرمان 56 سانتیمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: هم‌اکنون 140 طرح ورزشی با اعتبار 30 میلیارد تومان در استان کرمان در دست اجرا است.

محمد فولادی‌ اظهار داشت: المپیاد ورزشی کرمانیان با حضور 2 هزار و 100 ورزشکار از 23 شهرستان استان کرمان در 19 رشته مردان و 14 رشته زنان برگزار شد.

وی با اشاره به حمایت فرمانداران از برگزاری مسابقات بیان داشت: بی‌شک بدون حمایت و همکاری فرمانداران در شهرستان‌ها اعزام تیم به این رقابت‌ها و برگزاری آن در کرمان ممکن نبود.

فولادی‌ افزود: مجموع اعتبار اداره کل ورزش و جوانان به منظور برگزاری نخستین دوره المپیاد بزرگ کرمانیان 120 میلیون تومان بود که اگر حمایت‌های مالی فرمانداران در شهرستان‌ها نبود با توجه به این بودجه اندک برگزاری مسابقات ناممکن بود.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات ورزش استان کرمان بیان داشت: در سال 89 مجموع اعتبارات اداره تربیت‌بدنی یک‌‌میلیارد و 540 میلیون تومان بود که این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده بود.

اخلاق را در میادین ورزشی نهادینه کنیم

استاندار کرمان با اشاره به اینکه اخلاق و رفتارهای صحیح کمی در میادین ورزشی کمرنگ شده است، گفت: باید اخلاق را در کنار ورزش و در عرصه های ورزشی نهادینه کرد.

اسماعیل نجار در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان افزود: به دست آوردن مدال های رنگارنگ و کسب عناوین قهرمانی بسیار ارزشمند است اما باید تلاش کنیم که ارزشها و اخلاق و رضای خداوند را نیز در میادین ورزشی مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر نیت و هدف ما رشد و تعالی انسانها و ارزشها باشد با به دست آمدن قهرمانی ها این ارزشها مضاعف خواهد بود.

نجار، خاطرنشان کرد: خداوند تلاش، حرکت و با ارزش شدن انسانها را برای رسیدن به مقام ها والا می خواهد که باید برای رضایت پروردگار این موارد را انجام داد.

استاندار کرمان، ضمن تبریک دوباره کسب مدال های طلا توسط 'زهرا نعمتی' و 'رهام شهابی' ورزشکاران کرمانی در پارالمپیک 2012 لندن گفت: این افتخار برای ما ارزشمند است و این دو مدال طلا برای اولین بار توسط ورزشکاران کرمانی برای کشور ما کسب شد.

وی افزود: توانمندی و استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف ورزشی در استان کرمان وجود دارد و امیدواریم همچنان شاهد مدال های دیگری در رقابت های بین المللی توسط ورزشکاران کرمانی باشیم.

سرانه فضای ورزشی استان کرمان به 56 سانتیمتر رسیده است

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در سال جاری سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده در استان کرمان به 56 سانتیمتر رسیده است در حالی که تا سال گذشته 50 سانتیمتر بود.

محمد فولادی افزود: سرانه فضاهای ورزشی در استان کرمان در اوایل انقلاب 15 سانتیمتر و در ابتدای دولت نهم 30 سانتیمتر بود که در مدت فعالیت دولت های نهم و دهم در حال حاضر وضعیت مناسبی را داریم.

وی ادامه داد: 140 طرح ورزشی با 30 میلیارد تومان اعتبار در استان کرمان در دست اجراست که با بهره برداری از آنها سرانه فضای ورزشی در استان به 65 سانتیمتر خواهد رسید.

فولادی، در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری المپیاد کرمانیان در 19 رشته ویژه مردان و 14 رشته ویژه بانوان با حضور بیش از دو هزار و 100 ورزشکار از سراسر استان اشاره کرد و اظهار داشت: بی شک بدون حمایت و همکاری فرمانداران در شهرستانها اعزام تیم به این رقابت ها و برگزاری آن در کرمان ممکن نبود.

وی بیان کرد: کل اعتبار اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برای برگزاری این المپیاد بزرگ که برای نخستین بار در کشور در کرمان برگزار شده بود، 120 میلیون تومان بود که اگر حمایت های ملی فرمانداران نبود نمی توانستیم با این بودجه اندک المپیاد کرمانیان را برگزار کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، گفت: حدود هزار و 100 هیات ورزشی در سطح استان مشغول به فعالیت هستند که ادارات مختلف در شهرستانها و فرمانداران آنها را حمایت می کنند تا استعدادهای مختلف شکوفا شوند.

فولادی، افزود: پس از اینکه در پارالمپیک لندن چهار نماینده از استان کرمان داشتیم و در المپیک حضور هیچ ورزشکار کرمانی را شاهد نبودیم تصمیم بر انجام یک کار هدفمند و پایه گرفتیم تا با برگزاری المپیاد کرمانیان چهار سال آینده بتوانیم ورزشکاری را راهی المپیک کنیم.

شهرستانهای برتر المپیاد کرمانیان تجلیل شدند

شهرستانهای برتر نخستین المپیاد کرمانیان با حضور استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان، فرماندار کرمان و مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان تجلیل شدند.

در این رقابت ها شهرستانهای کرمان با 182 مدال، سیرجان با 98 مدال و جیرفت با 56 مدال به ترتیب اول تا سوم شدند و جام قهرمانی و هدایای خود را دریافت کردند.

همچنین شهرستان رفسنجان با 72 مدال اما با توجه به مدال طلای کمتر نسبت به تیم جیرفت رتبه چهارم را کسب کرد.

در المپیاد کرمانیان بیش از دو هزار و 100 ورزشکار از 23 شهرستان استان کرمان حضور داشتند.

این رقابت ها در 19 رشته ورزشی ویژه مردان و 14 رشته ورزشی ویژه بانوان برگزار شد.

همچنین در این همایش قرار شد در روز 20 مهرماه جاری در جشن ملی خرما از قهرمانان پارالمپیکی استان کرمان در پارالمپیک 2012 لندن تجلیل شود.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان از مدیرکل ورزش و جوانان استان تقاضای همکاری کرد

مدیرعامل باشگاه مس کرمان با حضور در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه شد.

این نشست که به منظور آشنایی بیشتر "ناصر شهبازی" و "محمد فولادی" برگزار شد زمینه های هر چه بهتر خدمت رسانی به مردم بررسی شد.

هر دو طرف در رابطه با پیشبرد اهداف ورزش در استان و توسعه ورزش در کرمان به یکدیگر قول مساعد دادند.

محبوبه فتحی در مرحله اول لیگ برتر ووشو بانوان سرپرست نمونه انتخاب شد

بنا بر اعلام سازمان لیگ ووشو بانوان، "محبوبه فتحی" سرپرست تیم شهرداری چترود کرمان در مرحله اول این رقابت ها به عنوان سرپرست نمونه انتخاب شد.

تیم ووشو بانوان شهرداری چترود کرمان امسال برای نخستین بار در رقابت های لیگ برتر ووشو شرکت کرده است که در هفته اول این رقابت ها با نتیجه مساو 5 بر 5 مقابل تیم قدرتمند و قهرمان سال گذشته لیگ (کرمانشاه) متوقف شد.

همچنین در هفته دوم نیز مقابل تیم شهرداری همدان با یک امتیاز کمتر بازی را واگذار کرد.

تیم شهرداری چترود کرمان در هفته سوم رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان باید به مصاف تیم گاز زنجان برود.

رییس هیات ووشو شهرستان کرمان در همین رابطه گفت: این تیم با حمایت علی طاهری شهردار چترود راهی این مسابقات شده است و امیدواریم بتواند به اعتماد این مجموعه پاسخ مثبت داده شود.

"امین معصوم پور" ادامه داد: تیم شهرداری چترود پیش از برگزاری رقابت های لیگ برتر به مدت دو ماه اردویی تمرینی و تدارکاتی را برای کسب آمادگی هرچه بیشتر برگزار کرد و اعضای این تیم با آمادگی کامل راهی این مسابقات شده اند.

معصوم پور، خاطرنشان کرد: همچنین مربی تیم ملی ووشو بانوان نیز به مدت 10 روز در اردوی تیم شهرداری چترود حضور یافت و با آنها تمرینات ویژه را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این ورزشکاران در دو بخش ساندا و تالو رقابت می کنند، اظهار داشت: پریسا عرب پور مربی و محبوبه فتحی سرپرست تیم شهرداری چترود در لیگ برتر ووشو بانوان هستند.