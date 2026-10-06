النخاله: طوفان الاقصی واکنش طبیعی به تجاوز اسرائیل علیه فلسطین بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در سی و نهمین سالگرد تأسیس این جنبش و سومین سالگرد طوفان الاقصی گفت: ما مقاومت مردم خود را جشن می‌گیریم و فداکاری‌های مداوم آنها را گرامی می‌داریم. طوفان الاقصی پاسخی طبیعی به تجاوز اسرائیل علیه مردم فلسطین بود.

او گفت: مردم فلسطین با وجود شرایط سخت به مقاومت ادامه می‌دهند. مردم فلسطین سه سال قربانی تجاوز مداوم اسرائیل بوده‌اند و ما با بیش از ۸۰۰۰۰ شهید وارد چهارمین سال می‌شویم.

النخاله بیان کرد: دشمن تمام ابتکارات را نادیده گرفته و به تجاوز خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.ما عمیقاً از فداکاری‌های مردم لبنان و مقاومت آنها در حمایت از غزه قدردانی می‌کنیم.

او تاکید کرد: درود بر مردم عزیز یمن که در کنار ما جنگیدند و عقب ننشستند و درود بر شهدای صالح آنها.

النخاله گفت: مردم فلسطین در مواجهه با تجاوز صهیونیستی-آمریکایی ثابت قدم و مقاوم هستند و به حقوق تاریخی خود در فلسطین پایبندند.

او افزود: شهادت سید علی خامنه‌ای به عنوان نمادی بزرگ در مقابله با استکبار صهیونیستی باقی خواهد ماند. این نبرد امت واحده علیه یک دشمن، علیه پروژه صهیونیستی و متحدانش است. هزاران فلسطینی با عزم راسخ و با انگیزه، فرهنگی که آنها را به مبارزه با دشمن اشغالگر سرزمینشان وامی دارد، با دشمن مقابله کرده‌اند.

نخاله گفت: مردم فلسطین دست از مقاومت نکشیده و نخواهند کشید و مصمم هستند و بر سرزمین خود اصرار دارند.مردم فلسطین، با اراده فرزندان و مبارزان خود، علیرغم اجرای طرح‌های کوچاندن علیه آنها، از واگذاری سرزمین خود به قاتلان و جنایتکاران خودداری می‌کنند. جنبش جهاد اسلامی بر وحدت نیروهای مقاومت و وحدت ملت فلسطین در هر کجا که باشند، تأکید می‌کند.

وی افزود: ما بار دیگر با مردم خود عهد می‌کنیم که تا زمانی که پروژه صهیونیستی در سرزمین ما پابرجاست، بر سر عهد جهاد و مقاومت با تمام ابزارهای ممکن خواهیم ماند. وحدت گروهای مقاومت در فلسطین و منطقه، صرف نظر از چالش‌ها، باقی خواهد ماند.

او تاکید کرد: امسال سال پایداری و مقاومت مردم ما در مواجهه با تجاوز صهیونیستی و متحدانش برای نابودی آرمان فلسطین است.مقاومت ابتکاراتی ارائه داد و با میانجیگران به طور مثبت برای توقف جنگ تعامل کرد، اما اشغالگران به گسترش تجاوز خود به کرانه باختری ادامه دادند.

نخاله گفت: با وجود ده‌ها ابتکار برای توقف جنگ و آزادی اسرای دشمن توسط مقاومت، اشغالگران همچنان پرچم کشتار و آواره کردن مردم غزه را برافراشته نگه می‌دارند.

او تاکید کرد: ما از فداکاری‌های برادرانمان در لبنان و مقاومتشان که در حمایت از غزه تردید نکردند، با دشمن جنگیدند و شهید دادند، قدردانی می‌کنیم.

وی گفت: فاجعه ریشه کنی ما از فلسطین و آوارگی مردم ما جنایتی است که دشمن سعی دارد آن را در غزه و کرانه باختری تکرار کند.