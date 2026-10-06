حسینی: ۱۴ قطعه زمین به ۲۸ نخبه فاخر ساوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست با نخبگان شهرستان ساوه که به مناسبت گرامیداشت روز ملی نخبگان برگزار شد، اظهار کرد: نخبگان سرمایه‌های انسانی ارزشمند شهرستان هستند و باید زمینه استفاده از دانش، ایده و توان تخصصی آنان در تصمیم‌سازی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود.

وی افزود: در همین راستا، ۱۴ قطعه زمین برای واگذاری به ۲۸ نخبه فاخر شهرستان ساوه در نظر گرفته شده است که می‌تواند گامی عملی در حمایت از این قشر و تقویت انگیزه آنان برای ادامه فعالیت و حضور مؤثر در شهرستان باشد.

معاون استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های علمی و تخصصی نخبگان تصریح کرد:نحنححح توسعه پایدار بدون تکیه بر سرمایه انسانی توانمند امکان‌پذیر نیست و مدیریت شهرستان تلاش دارد از ظرفیت نخبگان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اجرایی بیش از گذشته استفاده کند.

حسینی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری ارتباط مستمر میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: پیشنهادها و ایده‌های نخبگان باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های شهرستان شنیده شود و برای تبدیل ایده‌های قابل اجرا به برنامه و طرح عملیاتی، مسیر مناسبی ایجاد شود.

در این نشست، جمعی از نخبگان و مسئولان شهرستان ساوه حضور داشتند و مسائل و دغدغه‌های جامعه نخبگانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر تداوم ارتباط مدیریت شهرستان با نخبگان و حمایت از طرح‌ها و ایده‌های آنان تأکید شد.