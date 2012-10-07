سفر تیم ملی فوتسال به جزیره کیش لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان در ماه جاری برپایی اردوی آماده سازی در جزیره کیش طی روزهای 26 تا 30 مهرماه بود تا ملی پوشان فوتسال با خروج از تهران در آب و هوایی مشابه بانکوک چند روز تمرین کنند.

براین اساس از سوی کمیته فوتسال مقدمات سفر تیم ملی فوتسال کشورمان به کیش مهیا و حتی برای بازیکنان، مربیان و کادر همراه این تیم بلیت سفر نیز تهیه شد اما در فاصله کمتر از 10 روز تا انجام این سفر از سوی سازمان منطقه آزاد کیش به کمیته فوتسال اعلام شد در تاریخ مورد نظر کمیته فوتسال در جزیره کیش مسابقات رزمی برگزار می‌شود و امکان استفاده ملی پوشان فوتسال از امکانات و سالن این جزیره وجود ندارد!

با این شرایط سفر تیم ملی فوتسال کشورمان به جزیره کیش منتفی شد و قرار است شاگردان علی صانعی مراحل آماده سازی خود را تا سفر به بانکوک در تهران دنبال کنند.

تیم ملی فوتسال کشورمان خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند که از 11 تا 28 آبان ماه سال جاری در بانکوک برگزار می‌شود.