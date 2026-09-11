به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: در پی انتشار گزارش‌ها و مطالبی در فضای مجازی درباره احتمال تعرض و برداشت غیرمجاز از اموال و تجهیزات برخی شناورها و کشتی‌های آسیب‌دیده و لنگر انداخته در محدوده دریایی جاسک دستور ویژه‌ای برای بررسی موضوع و شناسایی افراد خاطی صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این دستور دریابانی شهرستان جاسک موظف شده است با افزایش نظارت و مراقبت از شناورها و اموال موجود نسبت به شناسایی افراد متخلف و جلوگیری از ادامه هرگونه تعرض اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک، تصریح کرد: در صورت احراز تخلف افراد شناسایی‌شده دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد و در صورت شناسایی افراد دخیل در تخریب، سرقت یا برداشت غیرمجاز از تجهیزات و اموال شناورهای آسیب‌دیده برای آنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

پارسانیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از اموال و تجهیزات آسیب دیده متعلق به شناورها و شرکت‌های تجاری و نفتی، گفت: باید تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود اتخاذ شود.

وی ادامه داد: بخشی از شناورها و تأسیسات دریایی منطقه در جریان حملات جنگی آسیب دیده‌اند و صاحبان این اموال در حال پیگیری روندهای قانونی مربوط به شناسایی، ارزیابی و جبران خسارت‌های وارده هستند.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک، خاطرنشان کرد: هرگونه دست‌اندازی، تخریب یا برداشت غیرمجاز از اموال آسیب دیده علاوه بر وارد کردن خسارت مضاعف به صاحبان شناورها، می‌تواند روند بررسی میزان خسارت و تعیین تکلیف اموال را نیز با مشکل مواجه کند.

پارسانیا از شهروندان و صاحبان شناورها خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تعرض به اموال آسیب‌ دیده موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند و از هرگونه اقدام شخصی و خارج از چارچوب قانون خودداری کنند.

وی تأکید کرد: موضوع حفاظت از اموال شناورهای آسیب دیده با جدیت در حال پیگیری است و در صورت شناسایی و احراز تخلف با عوامل آن در چارچوب قانون برخورد قضایی خواهد شد.