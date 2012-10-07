مدیران لرستانی مطالعه پروژه های جدید را انجام دهند/ به استقبال بودجه 92 برویم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان با تاکید بر پیگیری پروژه هایی که قرار است در لایحه بودجه 92 دیده شود، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی لرستان باید در این زمینه مطالعات لازم را در فازهای مختلف انجام دهند.

وی با بیان اینکه مدیران نباید مطالعات خود را در این زمینه به دقیقه 90 موکول کنند، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید با استفاده از کارشناسان مطالعات پروژه هایی که قرار است به صورت قانون در بودجه سال 92 مدنظر قرار گیرد را هرچه زودتر انجام دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر پیگیری مدیران دستگاه های اجرایی در وزارتخانه ها بیان داشت: مدیران ابتدا باید همه تلاش خود را در وزارتخانه ها و سپس در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به کار گیرند.

دهمرده با تاکید بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید از این ظرفیت برای رشد و تعالی استان لرستان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود که پروژه های فراوانی از لرستان در لایحه بودجه سال 92 دیده شود، افزود: مدیران باید از هم اکنون برای دریافت اعتبارات لازم پروژه های سال 92 تلاش و اقدام کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید برای دریافت اعتبارات بیشتر به گونه ای کار کنیم که عقب ماندگی های در این زمینه جبران شود، یادآور شد: به طور حتم این امر با داشتن روحیه تعامل، همدلی و کار کارشناسی محقق می شود.

دهمرده با تاکید بر اینکه مدیران هر پروژه ای که مطالعات آن انجام شده را در وزارتخانه ها پیگیری کنند، افزود: ما نیز در این زمینه نهایت همکاری لازم را داشته و برای دفاع از پروژه ها تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد.