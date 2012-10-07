صادرات کرمانشاه در 7 ماهه سال جاری 33 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی عصر روز شنبه 15 مهر ماه سال جاری به ریاست هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای ذیربط در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.



هاشمی در این جلسه با اشاره به اقدامات در دست اقدام برای ساماندهی بازارچه پرویز خان گفت: با فراهم کردن زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز در بازار چه پرویز خان، نظم و نسق بیشتری در این بازارچه حاکم می شود.

وی افزود: با توسعه و بکار گیری تجهیزات لازم در مرز رسمی پرویز خان باید نظم و انضباط بیشتری در این بازارچه حاکم گردد و دستگاه های مرتبط بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا بزودی این مهم محقق شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه بازارچه ها برای استان ضروری است، تصریح کرد : افراد بی مسولیت که تنها به فکر سود خودشان هستند به هیچ عنوان نمی توانند در خصوص ایجاد نظم در بازارچه دخل و تصرف داشته باشند و تصمیم گیری در این خصوص توسط اعضای توسعه صادرات صورت خواهد گرفت.

هاشمی در خصوص رفع موانع فیزیکی و معارض در مرز پرویز خان گفت: ساخت و سازها و ایجاد تجهیزات در مرزپرویز خان بایستی سرعت پیدا کند و موضوع ساماندهی این بازارچه که توسعه تجارت استان را به دنبال دارد باید با جدیت ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه توسعه بازارچه برای استان ضروری است گفت : خط دوم مرز پرویز خان که اواخر شهریور ماه سالجاری باز گشایی شد در افزایش میزان صادرات از این مرز تاثیرگذار خواهد بود.

هاشمی میزان ارزشی صادرات غیر نفتی استان در شش ماهه نخست را بیش از 714 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 درصد رشد برخوردار است.

