تروریست های سوریه با تسلیحات عربستانی می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در یک پایگاه مخالفان مسلح سوریه، سه صندوق حاوی تسلیحات مشاهده شده که بر اساس برچسب رویشان، به سفارش ارتش عربستان سعودی ارسال شده اند.



اینکه این سه جعبه چطور به شهر حلب رسیده اند مشخص نیست و به خبرنگار بی بی سی نیز اجازه داده نشده که داخل جعبه ها را ببیند. عربستان سعودی نیز از اظهار نظر در خصوص این موضوع خودداری کرده است.



دستهای پنهان



صندوقهای تسلیحاتی که در مسجدی در حلب دیده شده اند، محصول یک شرکت تسلیحاتی اوکراینی به نام Dastan هستند که در حوزه تسلیحات دریایی و موشکی تولید دارد.



هر چند از محتوای این جعبه ها اطلاعی در دست نیست، اما ایان پانل، خبرنگار بی بی سی در حلب می گوید، این جعبه ها نشان می دهد افرادی در کشورهای حوزه خلیج فارس فعالانه می کوشند با کمک به مخالفان مسلح سوریه، دولت بشار اسد را ساقط کنند.



فرانک گاردنر، گزارشگر امنیتی بی بی سی می گوید عربستان سعودی معمولا ترجیح می دهد اهداف خارجی خود را بدون سر و صدا و پشت صحنه پیش ببرد. او می افزاید کشف این محموله تسلیحاتی در مسجدی در سوریه می تواند توجه ناخوانده زیادی به سوی فعالیتهای آنها جلب کند.



در خفا، منابع نزدیک به مخالفان دولت سوریه در گفتگو با بی بی سی تائید کرده اند که از عربستان سعودی و قطر کمک دریافت می کنند.



ادامه درگیریها



در تحولی جداگانه، صدای یک انفجار بزرگ در یکی از مناطق حومه دمشق شنیده شده است.



یک سازمان نزدیک به مخالفان دولت سوریه می گوید هدف این انفجار، آژانس اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه بوده است. هنوز هیچ گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این انفجار مخابره نشده اما گزارشها از ادامه درگیری در محل انفجار خبر می دهند.



در همین حال، در پی شش روز تبادل آتش مرزی، ترکیه خواستار "اقدام بین المللی" علیه سوریه شده است. ترکیه روز دوشنبه بعد از فرود یک گلوله خمپاره در داخل خاک خودش، اقدام به شلیک متقابل به سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولیای ترکیه، این تبادل آتش تلفاتی بر جای نگذاشته است.



در داخل سوریه، درگیریها در اطراف شهر حمص شدت یافته اند. بعد از چهار روز گلوله باران مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح، نظامیان سوریه پیشروی خود را به داخل شهر آغاز کرده اند.



یک فرمانده ارتش سوریه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته "ارتش در تلاش است تا آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان را پاکسازی کند."