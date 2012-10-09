خروج دام از جنگل بیکاری جوانان روستایی را سبب شده است

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح مخالفت با طرح خروج دام از جنگل به کارگروه منابع طبیعی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: در راستای این طرح پیشنهادی قرار بود در قبال خروج دام از جنگل، مرتع در اختیار دامداران قرار گیرد که متاسفانه عملی نشد.

وی عنوان کرد: روستاها قطب تولیدات دامداری و کشاورزی بوده و اجرای طرح خروج دام متاسفانه این پدیده مثبت را از روستاها گرفته است.

نوروزی افزود: دره و تبر نابود کننده جنگل ها نیستند بلکه اره های موتوری هستند که روزانه هکتارها جنگل را نابود کرده و به اسم روستائیان تمام می شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: بسیاری از دامداران شغل خود را از دست دادند و بیکار و سرگردان در روستاها هستند و یا در حاشیه شهرها دنبال کار می گردند.

به گزارش مهر، 588 هزار واحد دامی در 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی گلستان وجود داشت که تاکنون 388 هزار واحد دامی خارج شدند.