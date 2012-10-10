به گزارش خبرنگارمهر، منصوره کرمی عصر چهارشنبه با بیان این مطلب در یادواره شهدای هسته ای کشور که در شهر شازند برگزار شد افزود: شهدای ایران با درک لطف و صفای ملت ایران حاضر شدند از جان خود گذشته و با خون خویش درخت انقلاب را آبیاری کنند.

وی با تقدیر از برگزاری یادواره شهدای هسته ای ایران در شازند ادامه داد: مسئولیت پذیری در قبال انقلاب و ارزشهای انقلاب ویژگی مشترک همه شهیدان چه در دوره دفاع مقدس و چه شهدای هسته ای کشور بوده است.

همسر شهید مسعود علیمحمدی گفت: شهید علیمحمدی و هم دوره هایشان بعد از اخذ مدرک کارشناسی علیرغم پذیرش از دانشگاه های مطرح دنیا برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ماندن در ایران و استفاده از امکانات ملی برای پیمودن پله های ترقی علمی را انتخاب کردند تا بعد از آن بتوانند آزادانه در اختیار ملت خود باشند.

کرمی با اشاره به توجه و حساسیت شهید علیمحمدی به دستیابی نظام جمهوری اسلامی ایران به دانش هسته ای بیان داشت: شهید علیمحمدی و همکارانش با حرکت در مسیر دانش هسته ای توانستند نام ایران را در زمره کشورهای برخوردار ازدانش هسته ای ثبت کنند.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه ایران در برابر دانش صلح آمیز هسته ای این کشور گفت: دشمن تازمانی که بی اعتنایی مردم ایران به تهدیدها و وحدت و انسجام ملت ایران را ببینند نمی تواند راهی به جایی ببرد.

همسر شهید علیمحمدی تاکید کرد: ایستادگی ملت ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی باید الگوی امروز مردم باشد و اجازه ندهند ایادی داخلی و خارجی به اهداف شوم خود برسند.