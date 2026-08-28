اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی دستاویز دشمن شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سرعین با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، بر اهمیت تفکر و اندیشه در امور دنیا و آخرت تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، شهید رئیسی و شهدای خدمت و همچنین قدردانی از تلاش دولتمردان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت به مردم است.

امام جمعه سرعین با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی شهرستان در میزبانی از گردشگران گفت: پذیرایی از حدود نیم میلیون مسافر و گردشگر در هفته‌های اخیر، بدون ایجاد کمبود جدی در حوزه نان، مایحتاج، آب، برق، خدمات و امنیت، نشان‌دهنده تلاش و مسئولیت‌پذیری دست‌اندرکاران است.

حجت‌الاسلام شیرعلی‌پور ادامه داد: بسیار مهم است که مردم بتوانند در شرایط جنگی نیز زندگی و شادی خود را ادامه دهند و با آرامش و آمادگی روانی، اجازه ندهند دشمن جریان عادی زندگی مردم را مختل کند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز ابعاد فرسایشی و ترکیبی دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید مراقب بود اعتراض طبیعی مردم به گرانی‌ها به بستری برای اغتشاش، تخریب و سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.

امام جمعه سرعین با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان گفت: مردم مشکلات اقتصادی و گرانی را احساس می‌کنند و مطالبات خود را دارند، اما نباید اجازه داد این مشکلات زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت اقتدار کشور تأکید کرد و یاد و خاطره شهدای خدمت و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.