اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی دستاویز دشمن شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شیرعلیپور در خطبههای این هفته نماز جمعه سرعین با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، بر اهمیت تفکر و اندیشه در امور دنیا و آخرت تأکید کرد.
وی با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، شهید رئیسی و شهدای خدمت و همچنین قدردانی از تلاش دولتمردان و کارکنان دستگاههای اجرایی در مسیر خدمت به مردم است.
امام جمعه سرعین با قدردانی از دستگاههای اجرایی و امنیتی شهرستان در میزبانی از گردشگران گفت: پذیرایی از حدود نیم میلیون مسافر و گردشگر در هفتههای اخیر، بدون ایجاد کمبود جدی در حوزه نان، مایحتاج، آب، برق، خدمات و امنیت، نشاندهنده تلاش و مسئولیتپذیری دستاندرکاران است.
حجتالاسلام شیرعلیپور ادامه داد: بسیار مهم است که مردم بتوانند در شرایط جنگی نیز زندگی و شادی خود را ادامه دهند و با آرامش و آمادگی روانی، اجازه ندهند دشمن جریان عادی زندگی مردم را مختل کند.
وی با بیان اینکه جنگ امروز ابعاد فرسایشی و ترکیبی دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش میکند با افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید مراقب بود اعتراض طبیعی مردم به گرانیها به بستری برای اغتشاش، تخریب و سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.
امام جمعه سرعین با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان گفت: مردم مشکلات اقتصادی و گرانی را احساس میکنند و مطالبات خود را دارند، اما نباید اجازه داد این مشکلات زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئههای دشمن و تقویت اقتدار کشور تأکید کرد و یاد و خاطره شهدای خدمت و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
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