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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی دستاویز دشمن شود

اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی دستاویز دشمن شود

سرعین- امام جمعه سرعین گفت: دشمن تلاش دارد با تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی باعث سوءاستفاده دشمن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سرعین با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، بر اهمیت تفکر و اندیشه در امور دنیا و آخرت تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، شهید رئیسی و شهدای خدمت و همچنین قدردانی از تلاش دولتمردان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت به مردم است.

امام جمعه سرعین با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی شهرستان در میزبانی از گردشگران گفت: پذیرایی از حدود نیم میلیون مسافر و گردشگر در هفته‌های اخیر، بدون ایجاد کمبود جدی در حوزه نان، مایحتاج، آب، برق، خدمات و امنیت، نشان‌دهنده تلاش و مسئولیت‌پذیری دست‌اندرکاران است.

حجت‌الاسلام شیرعلی‌پور ادامه داد: بسیار مهم است که مردم بتوانند در شرایط جنگی نیز زندگی و شادی خود را ادامه دهند و با آرامش و آمادگی روانی، اجازه ندهند دشمن جریان عادی زندگی مردم را مختل کند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز ابعاد فرسایشی و ترکیبی دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید مراقب بود اعتراض طبیعی مردم به گرانی‌ها به بستری برای اغتشاش، تخریب و سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.

امام جمعه سرعین با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان گفت: مردم مشکلات اقتصادی و گرانی را احساس می‌کنند و مطالبات خود را دارند، اما نباید اجازه داد این مشکلات زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت اقتدار کشور تأکید کرد و یاد و خاطره شهدای خدمت و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

کد مطلب 6930361

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