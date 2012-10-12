صید در خزر متکی به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی است

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان 55 رشته رودخانه وجود دارد و بزرگترین و مهمترین رود در حوزه جنوبی دریای خزر رودخانه سفید رود است.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از این رودخانه ها استعدادهای خود را در بخش شیلاتی از دست داده اند، اظهارداشت: بجزء ماهی کیلکا و کفال بقیه ماهیان در زمان تکثیر باید به رودخانه ها مهاجرت تا تکثیر طبیعی انجام شود.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: هم اکنون زادآوری ماهیان در رودخانه ها به دلیل آلایندگی، صید غیرمجاز، تخلیه فاضلاب، برداشت شن و ماسه، عدم رعایت حریم رودخانه و غیره امکانپذیرنیست.

وی تاکید کرد: رودخانه ها شریان حیاتی دریای خزر هستند بدون احیای این رودها صید برای صیادان میسر نخواهد بود.

سعیدی یادآورشد:هر ساله میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی و خاویاری در قالب تکثیر مصنوعی از سوی سه مرکز توانمند بازسازی ذخایر استان در راستای حفظ ذخایر و بازسازی ذخایر و همچنین صید بیشتر صیادان انجام می شود.