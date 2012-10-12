  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

سعیدی عنوان کرد:

صید در خزر متکی به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی است

صید در خزر متکی به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی است

بندر انزلی - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان گفت: صید در دریای خزر وابسته به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی و خاویاری است.

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان 55 رشته رودخانه وجود دارد و بزرگترین و مهمترین رود در حوزه جنوبی دریای خزر رودخانه سفید رود است.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از این رودخانه ها استعدادهای خود را در بخش شیلاتی از دست داده اند، اظهارداشت: بجزء ماهی کیلکا و کفال بقیه ماهیان در زمان تکثیر باید به رودخانه ها مهاجرت تا تکثیر طبیعی انجام شود.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: هم اکنون زادآوری ماهیان در رودخانه ها به دلیل آلایندگی، صید غیرمجاز، تخلیه فاضلاب، برداشت شن و ماسه، عدم رعایت حریم رودخانه و غیره امکانپذیرنیست.

وی تاکید کرد: رودخانه ها شریان حیاتی دریای خزر هستند بدون احیای این رودها صید برای صیادان میسر نخواهد بود.

سعیدی یادآورشد:هر ساله میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی و خاویاری در قالب تکثیر مصنوعی از سوی سه مرکز توانمند بازسازی ذخایر استان در راستای حفظ ذخایر و بازسازی ذخایر و همچنین صید بیشتر صیادان انجام می شود.

کد مطلب 1718103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها