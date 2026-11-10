به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، با اشاره به اینکه مصرف بهینه خدمات سلامت یک مسئله علمی و مدیریتی است، گفت: حدود ۹۸ درصد سردردها، نیازی به انجام ام‌آرآی یا سی‌تی‌اسکن ندارند.

وی در گفتگو با رادیو سلامت افزود: هر میزان اشعه‌ای که به بدن وارد شود، مضر است و قانون ما این است که کمترین پرتوگیری برای بیمار اتفاق بیافتد.

قناعتی با اشاره به اثرات تصادفی و قطعی اشعه مانند تغییرات ژنتیکی که به نسل‌های بعد منتقل می‌شود، تصریح کرد: در مواردی مانند سردردهای تنشی و میگرن، در صورت وجود علائمی مانند تشنج، فلج اندام یا سردردهای غیرمعمول، تصویربرداری نیاز نیست.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با انتقاد از دخالت افراد فاقد تخصص در امور درمانی و تفسیرهای نادرست تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: تضاد منافع، یکی دیگر از چالش‌های سیستم سلامت است که باعث تجویزهای بی‌دلیل می‌شود.

وی با تاکید بر نقش پرونده الکترونیک سلامت در جلوگیری از تصویربرداری‌های تکراری، افزود: بیمه‌ها باید به عنوان «گلوگاه کنترل»، نظارت دقیقی بر تجویز دارو و تصویربرداری داشته باشند.

قناعتی با تاکید بر اهمیت تصویربرداری در تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی مانند سرطان، خاطرنشان کرد: نظام سلامت برای دستیابی به خدمات با کیفیت و قابل دسترسی، نیازمند مدیریت و حکمرانی صحیح است و نباید شاهد توزیع غیراصولی تجهیزاتی مانند دو دستگاه ام‌آرآی در شهری با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت باشیم.