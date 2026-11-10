به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ ستاد صبر استان گلستان، نقش صلح‌یاران را فراتر از حل اختلافات فردی دانست و اظهار کرد: تلاش برای جلوگیری از گسترش دشمنی‌ها و بازگرداندن آرامش به روابط میان مردم، خدمتی ارزشمند به جامعه است.

وی با اشاره به جایگاه اصلاح ذات‌البین در تعالیم اسلامی افزود: امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیت پایانی خود، پس از سفارش به تقوای الهی و نظم در امور، بر اصلاح روابط میان مردم تأکید کردند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت ویژه پایان دادن به اختلافات در نگاه اسلام است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه پیامبران الهی برای ایجاد محبت و از میان بردن دشمنی‌ها مبعوث شده‌اند، اظهارکرد: در آموزه‌های دینی، اصلاح میان مردم از جایگاه والایی برخوردار است و پیامبر اکرم(ص) نیز ارزش آن را بالاتر از نماز و روزه مستحبی دانسته‌اند.

نورمفیدی با اشاره به شرایط اجتماعی امروز، حفظ پیوندهای انسانی و جلوگیری از افزایش اختلافات را ضروری دانست و گفت: نباید اجازه داد کینه‌ها و اختلاف‌نظرها به عاملی برای فاصله گرفتن مردم از یکدیگر تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه بخشش در حل اختلافات خاطرنشان کرد: اگرچه اسلام حق قصاص را به رسمیت شناخته، اما همواره راه عفو و گذشت را نیز پیش روی انسان‌ها قرار داده است و قرآن کریم بخشش را نزدیک‌تر به تقوای الهی معرفی می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در ادامه با قدردانی از خانواده‌های بخشنده، صلح‌یاران و فعالان این عرصه اظهار کرد: افرادی که با سخن، قلم، مال و تلاش خود برای پایان دادن به اختلافات قدم برمی‌دارند، در مسیر یک عمل ارزشمند الهی حرکت می‌کنند.

وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ سازش و ورود مصلحان در مراحل ابتدایی اختلافات می‌تواند از شکل‌گیری نزاع‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند و زمینه‌ساز آرامش و همبستگی بیشتر در جامعه باشد.این نسخه از نظر چینش و روایت مستقل‌تر شده و در عین حال اطلاعات و پیام اصلی سخنان گوینده حفظ شده است. البته میزان تشابه احتمالی را فقط با ابزار مقایسه متن می‌توان سنجید.