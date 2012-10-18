لزوم تعامل صنایع و دانشگاه ها/ پایه های توسعه اقتصادی بر توجه به دانش مبتنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: پرداختن به موضوعات اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است و تمام کشورها در راستای توسعه و تقویت آن تلاش و برنامه ریزی می کنند.

وی افزود: در همه مکاتب و به ویژه در دین مبین اسلام به انجام فعالیت های اقتصادی توصیه های فراوانی شده است و بایستی دست یابی به اقتصاد پویا، این توصیه ها را عملیاتی کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس تعالیم اسلام پایه های توسعه اقتصادی بر توجه به دانش و برنامه ریزی مبتنی است و دست زدن به هرگونه فعالیت اقتصادی بدون توجه به این مولفه ها منجر به شکست خواهد شد.

وی تصریح کرد: شاید در فعالیت های اقتصادی شتاب زده و بی بهره از پشتوانه دانش و برنامه ریزی شاهد پیشرفت مقطعی باشیم ولی این قبیل موفقیت ها استمرار نخواهد داشت.

صلاحی عنوان کرد: توجه به فرهنگ کار از دیگر پیش نیاز های توسعه اقتصادی و مورد توجه ویژه در جوامع پیشرفته و صنعتی است.

استاندار خراسان رضوی از توجه همزمان به بازار و فرهنگ مصرف به عنوان دو مولفه حایز اهمیت دیگر در توسعه اقتصادی یاد و اضافه کرد: باید به تناسب بازار و فرهنگ مصرف, اقدام به تولید کالا نمود.

وی نقش دولت در توسعه اقتصادی را بسیار تعیین کننده دانست و گفت: دولت باید به سمت کاهش تصدی گری ها گام برداشته و صرفا به نظارت و سیاست گذاری بپردازد.

صلاحی در بخش دیگری از با تاکید بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در استان اظهار داشت: نتیجه این تعامل خجسته, تولیداتی با کیفیت بالاتر ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت های استان گفت: با وجود شش هزار واحد صنعتی و معدنی و مزیت های بخش کشاورزی باید از تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان در جهت رشد و شکوفایی متوازن استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته علی رغم تحریم های اقتصادی توانستیم حدود دو میلیارد و 200میلیون دلار کالا از مرزهای استان به 81 کشور دنیا صادر کنیم.

وی با تاکید بر استمرار این موفقیت در سال جاری گفت: در پنج ماه نخست امسال نیز شاهد رشد 19 درصدی حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه به سال قبل بودیم و موفقیت به مدد همت بخش های مختلف دولتی و خصوصی محقق شده است.