حادثه سیل بهشهر خسارتی فراتر از انتظار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر رستمی در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده بهشهر اظهار داشت: نیروهای امدادی هلال احمر از ابتدای وقوع سیل، در منطقه حاضر شدند و تلاش کرده با امکانات موجود، مشکلات مردم را در کم ترین زمان ممکن برطرف کنند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر آمادگی توزیع روزانه چهار هزار سبد غذایی در بین خانواده های سیلزده را دارد که این میزان، بیشتر از نیاز مردم منطقه است.

دبیر کل جمعیت هلال احمر با تاکید بر ضرورت تجهیز زیر ساختهای امدادی در استان گفت: هر چند مازندران با استانداردهای مورد نیاز و ایده آل های خود فاصله دارد، اما در مقایسه با سالهای گذشته، این امکانات افزایش قابل توجهی یافته است.

عرضه قلیان در واحدهای صنفی ممنوع است

اسماعیل هادی نژاد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری در جلسه هماهنگی ممنوعیت عرضه قلیان در واحدهای صنفی از افزایش مصرف کنندگان قلیان در مرکز استان بخصوص در سفره خانه های سنتی بین راهی و سواحل دریا ابراز نگرانی کرد.

وی اظهار داشت: جهت جلوگیری از ایجاد صدمات جسمی و روحی و متعاقب آن برخی از فساد های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در جامعه باید با همکاری و تعامل سایردستگاههای ذیربط از جمله نیروی انتظامی، مرکز بهداشت، مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه بطور جد اقدام عاجل صورت گیرد.

هادی نژاد اعلام اینکه قهوه خانه داران با توجه به مصوبه دولت محترم از اماکن عمومی خارج شده و از ممنوعیت عرضه قلیان مستثنی شدند افزود: با برگزاری گشت های مشترک با نمایندگان اداره نظارت بر اماکن عمومی، بهداشت و مجمع امور صنفی شهرستان ساری نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف اقدام خواهد شد.

