به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران انجمن‌های ادبی استان همدان اظهار کرد: گاه این نقد مطرح می‌شود که شاعران در چارچوب انجمن‌های ادبی محدود شده‌اند و از سوی دیگر میزان تولیدات این مجموعه‌ها نیز متناسب با ظرفیت موجود نیست.

وی افزود: انجمن‌های ادبی باید در کنار توجه به شعر و تولیدات ادبی حوزه تحقیق و پژوهش را نیز تقویت کنند و در این راستا افزایش ارتباط و تعامل انجمن‌ها با دانشگاه‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و تولید آثار موثر کمک کند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر ضرورت آینده‌نگری در انجمن‌های ادبی گفت: باید برای تربیت جانشینان و نسل‌های آینده فعالان ادبی برنامه‌ریزی شود و مسیر فعالیت‌ها با وفاق، همدلی و همکاری میان اعضا ادامه یابد.

فروتن بر برگزاری منظم نشست‌ها و جلسات انجمن‌های ادبی تاکید کرد و افزود: کیفیت برنامه‌ها و فراهم کردن زمینه حضور و جذب جوانان از موضوعاتی است که باید در اولویت انجمن‌ها قرار گیرد.

انجمن‌ها به دنبال پر کردن صندلی‌ها نباشند

رئیس انجمن شعر و ادب استان همدان نیز در این نشست گفت: انجمن‌های ادبی باید از برگزاری برنامه‌های روتین و تکراری فاصله بگیرند و با دعوت از شاعران برجسته و همچنین حضور در برنامه‌ها و رویدادهای ادبی دیگر استان‌ها فعالیت‌های متفاوت و پویاتری را دنبال کنند.

بهرام ترکمان با اشاره به فعالیت انجمن‌های ادبی شهرستان ملایر افزود: انجمن‌های ادبی این شهرستان فعالیت‌های قابل توجهی دارند و ظرفیت‌های آن‌ها می‌تواند مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز شعر و ادب اظهار کرد: در برگزاری برنامه‌های این مناسبت نباید تنها مدیران و مسئولان انجمن‌ها مورد توجه باشند بلکه اعضای انجمن‌های ادبی نیز باید دیده شوند و با حضور خانواده‌های آنها زمینه برگزاری برنامه‌هایی بانشاط و فراگیر فراهم شود.

رئیس انجمن شعر و ادب استان همدان تاکید کرد: نقش انجمن‌های ادبی باید در عمل نمود پیدا کند و نباید صرفاً به دنبال پر کردن صندلی‌ها در برنامه‌ها باشیم چراکه بی‌توجهی به جوانان، حضور و مشارکت آنها را در این انجمن‌ها کمرنگ می‌کند.

ترکمان شاعر و نویسنده را اولویت اصلی انجمن‌های ادبی دانست و گفت: فعالیت انجمن‌ها باید دارای خروجی مشخص باشد و به تولید اثر و نتیجه ملموس در حوزه شعر، ادب و نویسندگی منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید با نگاهی استانی برای برگزاری برنامه‌های روز شعر و ادب برنامه‌ای منسجم، باکیفیت و درخور شان جامعه ادبی استان تدارک دیده شود.