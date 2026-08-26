مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در هفته دولت سال 1405 در شهرستان سمنان 145 پروژه عمرانی افتتاح می شود، ابراز کرد: این طرح ها در بخش راه، مسکن، آموزش و پرورش، آبرسانی، بنیاد مسکن و غیره است.

وی افزود: اعتبارات پروژه های عمرانی هفته دولت شهرستان سمنان دو هزار و 400 میلیارد تومان برآورد می شود.

فرماندار سمنان همچنین با بیان اینکه 12 پروژه اقتصادی نیز در این هفته به بهره برداری خواهد رسید، گفت: مجموع سرمایه گذاری این طرح ها دو هزار و 500 میلیارد تومان است.

صمیمیان با بیان اینکه مجموعاً 157 پروژه طی هفته دولت سالجاری در شهرستان به بهره برداری خواهد رسید، تاکید کرد: به لحاظ اعتبارات شاهد رشد دو برابری پروژه های هفته دولت 1405 در مقایسه با هفته دولت سال قبل هستیم.

وی با بیان اینکه پروژه های قابل افتتاح اقتصادی و صنعتی شهرستان سمنان در طول هفته دولت همچنین رشد خوبی در بعد اشتغال زایی نیز نسبت به سال قبل داشته است، افزود: این پروژه ها برای 250 نفر اشتغال ایجاد می کند