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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵

افتتاح ۱۴۵ پروژه عمرانی در سمنان؛ پروژه‌ها دو برابر رشد داشت

افتتاح ۱۴۵ پروژه عمرانی در سمنان؛ پروژه‌ها دو برابر رشد داشت

سمنان- فرماندار سمنان از افتتاح ۱۴۵ پروژه عمرانی در این شهرستان خبر داد و گفت: طرح‌های هفته دولت نسبت سال قبل دو برابر رشد داشته است.

مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در هفته دولت سال 1405 در شهرستان سمنان 145 پروژه عمرانی افتتاح می شود، ابراز کرد: این طرح ها در بخش راه، مسکن، آموزش و پرورش، آبرسانی، بنیاد مسکن و غیره است.

وی افزود: اعتبارات پروژه های عمرانی هفته دولت شهرستان سمنان دو هزار و 400 میلیارد تومان برآورد می شود.

فرماندار سمنان همچنین با بیان اینکه 12 پروژه اقتصادی نیز در این هفته به بهره برداری خواهد رسید، گفت: مجموع سرمایه گذاری این طرح ها دو هزار و 500 میلیارد تومان است.

صمیمیان با بیان اینکه مجموعاً 157 پروژه طی هفته دولت سالجاری در شهرستان به بهره برداری خواهد رسید، تاکید کرد: به لحاظ اعتبارات شاهد رشد دو برابری پروژه های هفته دولت 1405 در مقایسه با هفته دولت سال قبل هستیم.

وی با بیان اینکه پروژه های قابل افتتاح اقتصادی و صنعتی شهرستان سمنان در طول هفته دولت همچنین رشد خوبی در بعد اشتغال زایی نیز نسبت به سال قبل داشته است، افزود: این پروژه ها برای 250 نفر اشتغال ایجاد می کند

کد مطلب 6928058

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