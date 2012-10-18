افتتاح دومین شهرک صنعتی بستان آباد در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس گل محمدزاده صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان با بیان این مطلب اظهار داشت: با حل مشکل برق شهرک صنعتی شماره 2 بستان آباد ، این مجموعه در دهه فجر افتتاح می شود و با تعامل سه جانبه میان شرکت شهرک های صنعتی، برق منطقه ای و توزیع برق در این زمینه تحولی اساسی ایجاد خواهد شد.

وی از نیاز شهرک صنعتی عالی نسب به 87 مگاوات برق برای توسعه واحدهای صنعتی خود خبر داد و گفت: هم اکنون در فاز اول، نیاز ضروری به 20 مگا وات برق در این شهرک احساس می شود و امیدواریم با انعقلاد قرارداد میان شرکت شهرک های صنعتی و برق منطقه ای، مشکل واحدهای تولیدی این شهرک برطرف شود.

فرماندار بستان آباد ضمن انتقاد از عدم توجه شرکت های برق به تقسیمات کشوری گفت: برخی از کارخانجات و واحدهای تولیدی که در حوزه استحفاظی شهرستان بستان آباد فعالیت می کنند، از شرکت توزیع برق منطقه ای خدمات دریافت می نمایند که این امر در بسیاری موارد موجب ناهماهنگی می شود و بایستی مقامات استانی در این زمینه همکاری لازم را صورت دهند.