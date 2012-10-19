درمان 60 بیماری با پیوند سلولهای بنیادی/ انتظار 300 بیمار برای پیوند

به گزارش خبرنگارمهر، پرفسور اردشیر قوام زاده در حاشیه سمینار پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه اولین پیوند مغز استخوان در سال 1369 در کشور انجام شد: این پیوند در بیمارستان دکتر شریعتی بر روی یکی از بیماران با موفقیت انجام شد.



رئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد پیوندهای سالانه مرکز پیوند بیمارستان شریعتی را 12 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته تعداد پیوندها به 400 مورد در سال رسید که با توجه جمعیت 75 میلیونی کشور تعداد پیوندهای سالانه باید حداقل به هزار و 500 مورد برسد که این امر نیاز به ایجاد مراکز بیشتری برای ارائه خدمات داشت.



وی از ایجاد مراکز پیوند سلولهای بنیادی در سایر استانهای کشور خبر داد و یادآو شد: در این راستا اقدام به راه اندازی 4 مرکز پیوند سلول بنیادی در تهران، یک مرکز در ارومیه و کرمان شد که این مراکز در سال 600 پیوند را برای بیماران نیازمند انجام می دهند.



قوام زاده باتاکید بر اینکه در حال حاضر 300 نفر در لیست انتظار پیوند سلول بنیاد بیمارستان شریعتی قرار دارند، ادامه داد: از این تعداد 100 نفر اطفال و 200 نفر بزرگسال هستند و در صورتی که این افراد پیوند نشوند فوت خواهند کرد از این رو مرکز نیازمند ساماندهی پرسنل و امکانات است.



وی مهمترین چالش استفاده از روش پیوند سلولهای بنیادی در بیماران را "نرسینگ" ذکر کرد و یادآور شد: یکی از عوامل معطل ماندن بیماران در لیست انتظار کادر پرستاری است که در صورت ساماندهی و تامین کادر پرستاری این بیماران در مدت کمتری در لیست انتظار قرار می گیرند.



رئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 60 نوع بیماری از طریق پیوند سلول بنیادی درمان می شود، اضافه کرد: بیماریهای خونی بدخیم، بیماریهای ژنتیک، بیماریهای متابولیکی و نقص ایمنی مادرزادی از طریق پیوند سلول بنیادی درمان می شوند. به گونه ای که در بیماران مبتلا به سرطان خون با پیوند سلولهای بنیادی کیفیت زندگی آنها ارتقا می یابد.



وی با اشاره به تجهیزات مورد نیاز برای پیوند سلولهای بنیادی، خاطر نشان کرد: یکی از دستگاه های مورد نیاز، دستگاهی است که پس از دریافت نمونه خون فرد در آن قرار داده می شود و پس از آنالیز، نمونه ها را از لحاظ سالم بودن خون از لحاظ HIV و هپاتیت نتایج را اعلام می کند.



قوام زاده با بیان اینکه کشور برای کاهش انتظار بیماران در لیست انتظار نیاز به حداقل 10 دستگاه از این نوع است، یادآور شد: این دستگاه موجب کاهش معطل ماندن بیماران در لیست انتظار می شود.