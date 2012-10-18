ایثار قم در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر توانایی قهرمانی دارد

جواد شهره غلامی در حاشیه تمرینات آماده سازی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی های ما از امروز آغاز می شود و با توجه به تمرینات مناسب و اردوی آماده سازی مطلوب، شرایط تیم ایثار قم در حال حاضر بسیار خوب است و از هر نظر مهیای جدال با رقبا هستیم.



تجربیات خوبی از فصل قبل داریم و یکی از مدعیان قهرمانی هستیم



وی با بیان اینکه حضور ایثار قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور سبب بروز توانمندی‌های جوانان بسکتبال قم شده است، بیان داشت: از سه ماه قبل تمرینات بسیار خوبی برگزار کرده ایم و می خواهیم امسال با تجربیات خوبی که از فصل قبل داریم، یکی از مدعیان قهرمانی باشیم.



سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم اضافه کرد: نتایج تیم ایثار در فصل قبل مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور که نخستین حضور این تیم به شمار می رفت، فراتر از انتظار بود و این تیم با توجه به بازیکنان با تجربه و آماده‌ای که در اختیار داشت، عملکرد خوبی به ثبت رساند.



وی اظهار داشت: ایثار قم در نخستین سال حضور در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیمی ناشناخته بود و با نتایج خوبی که کسب کرد، از نگاه کارشناسان و اهالی فن این رشته ورزشی، عنوان تیمی آینده دار در رقابت‌های لیگ برتر را به خود اختصاص داد.



سعی می کنیم صعودی قدرتمندانه به مرحله نیمه نهایی داشته باشیم



شهره غلامی یاد آور شد: پس از تمرینات فشرده و اردوهای تدارکاتی متعدد پیش از آغاز بازی های مرحله گروهی، شناخت کاملی از بازیکنان به دست آوردیم و در مجموع تیم به خوبی آماده بازی های فصل جدید شده است و انشاءالله همین امر کار تیم ایثار قم را برای بازی های امسال آسان تر خواهد کرد.



وی افزود: بسکتبال با ویلچر بر خلاف رشته‌های دیگر است و با پایان یافتن بازی‌های مرحله گروهی وارد مرحله جدیدی می‌شود که این مرحله به اندازه‌ای حساس و دشوار است، به همین خاطر ابتدا سعی می کنیم صعودی قدرتمندانه به مرحله نیمه نهایی داشته باشیم.



سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تصریح کرد: مطمئنم بازیکنان ما در تمرینات به خوبی این حساسیت را به خوبی درک کرده اند که باید از همین مرحله نخست در تمام بازی‌ها مقابل حریفان خود به فکر پیروزی باشند.



گفتنی است: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم از امروز پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه میزبانی بازی های گروه اول از مرحله مقدماتی پیکارهای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور را بر عهده دارد.

