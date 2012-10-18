خبرگزاری مهر به دنبال تحقق الگوی رسانه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام تیرانداز که صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دومین نشست منطقه ای خبرگزاری مهر در شهرستان نوشهر سخن می گفت به نقش رسانه های اسلامی در بالا بردن سطح معرفت و آگاهی مخاطبان اشاره کرد و افزود: بیشتر مشکلات امروز در فضای رسانه ای کشور به تقلید کورکورانه از مدل و فرهنگ غربی بر می گردد.

تیرانداز گفت: در غرب مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می دانند اگر چه این تعریف نیز به مانند بسیاری از واژه های دیگری نظیر آزادی و حقوق بشر صرفا نقاب زیبایی است بر باطن زشت امیال و اغراض سردمدارانشان و این رسانه ها به جای بیان حقایق منویات و اهداف حاکمان خود را به عنوان حقیقت جلوه می دهند.

معاون خبرگزاری مهر به تفاوت ماهوی رسانه ها در فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: این تفاوت ماهوی را هم در هدف و هم در وسیله مورد استفاده این رسانه ها می توان جستجو کرد.

تیرانداز گفت: برخلاف تفکر غرب که رسانه ها با تمرکز در مسائل مد نظر حاکمان سعی در فریب و جلوگیری از گسترش آگاهی مخاطبان دارند و مبتنی بر تفکر ماکیاولیستی از هر ابزاری نظیر دروغ و تهمت و تخریب استفاده می کنند اصلی ترین هدف رسانه اسلامی تلاش درجهت ارتقای سطح معرفت و بالا بردن قدرت تشخیص مخاطبان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین سند برنامه ریزی استراتژیک خبرگزاری مهر اشاره کرد و افزود: سند برنامه ریزی استراتژیک خبرگزاری مهر بر مبنای معارف اسلامی و اندیشه های امام و رهبری تدوین و آماده شده است.

وی افزود: با این برنامه ریزی به دنبال تحقق الگوی رسانه اسلامی در کشور هستیم.

لازم به ذکر است دومین نشست منطقه ای خبرگزاری مهر با حضور نمایندگان و خبرنگاران 6 استان شمالی کشور به مدت دو روز در مازندران در حال برگزاری است.