مهدی یونسی استاندار مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیریت استان و رسانهها اظهار کرد: رسانهای که حرفهای، مسئول و اخلاقمدار باشد، میتواند در کنار مدیران نقش مشاور داشته باشد و با انعکاس درست مسائل کف جامعه، به حل مشکلات کمک کند.
وی با بیان اینکه نقد سازنده را لازمه مدیریت میداند، افزود: خبرنگاران باید شجاعانه و منصفانه عملکرد مسئولان را نقد کنند و ما نیز از نقد منصفانه استقبال میکنیم، اما نباید مرز میان نقد و تخریب از بین برود.
استاندار مازندران ادامه داد: خطوط قرمز ما نظام، قانون اساسی و چارچوبهای قانونی کشور است و رسانهها باید در همین چارچوب به مطالبهگری و نقد بپردازند.
یونسی با اشاره به برخی تجربههای گذشته در حوزه رسانه گفت: اگر نقد از مسیر انصاف خارج شود و به تخریب برسد، طبیعتاً با آن برخورد قانونی خواهد شد؛ همانطور که در مواردی نیز از مسیر قانون اقدام شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان بدون نقد رسانهها امکانپذیر نیست، تصریح کرد: مگر میشود مسئول بدون رسانه و نقد رسانهای کار کند؟ خبرنگاران باید عملکرد ما را نقد کنند و نقاط ضعف و قوت را به مردم منتقل کنند.
برنامهریزی برای عبور از مشکلات زیرساختی
استاندار مازندران با بیان اینکه مدیریت استان بدون برنامه حرکت نمیکند، گفت: از ابتدای مسئولیت، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای استان تدوین شده و رویکرد ما نگاه جامع به همه مناطق مازندران است.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای استان افزود: در بخشهای مختلف با مشکلات انباشتهشده مواجه هستیم و پروژههای نیمهتمام متعددی از سالهای گذشته وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
یونسی یکی از نمونههای این پروژهها را طرحهای مرتبط با راههای دسترسی و کمربندیها عنوان کرد و گفت: برخی پروژهها سالها نیمهتمام ماندهاند، اما تلاش داریم با تعیین تکلیف آنها، مسیر توسعه زیرساختی استان را سرعت ببخشیم.
وی همچنین به مشکلات حوزه آب در نقاط مختلف مازندران اشاره کرد و افزود: در مناطقی از غرب استان، از جمله چالوس و نوشهر، تعدادی از روستاها با کمبود آب مواجه هستند و در شرق مازندران نیز مسئله تأمین آب شرب شهرها و روستاها از مشکلات جدی است. در برخی مناطق نیز با مسئله شوری آب مواجه هستیم.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات امروز استان یکشبه ایجاد نشده و ریشه در سالهای گذشته دارد، بنابراین برای حل آنها نیز باید با برنامه، استفاده از نیروهای متخصص و نگاه کارشناسی حرکت کرد.
تأکید بر استفاده از نیروهای توانمند
یونسی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان استفاده از ظرفیت نیروهای شاخص و علمی است، اظهار کرد: اگر در سالهای گذشته از ظرفیت نیروهای توانمند علمی و تخصصی بیشتر استفاده میشد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت.
وی افزود: نگاه ما به مازندران، نگاه جزیرهای نیست؛ بلکه کل استان را بهعنوان یک مجموعه واحد میبینیم و برنامهها نیز بر همین اساس دنبال میشود.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه در تصمیمگیریها تحت فشار افراد و جریانهای مختلف قرار نخواهد گرفت، گفت: در طول مسئولیت خود تلاش کردهام تصمیمها را بر اساس منافع استان اتخاذ کنم و اجازه نمیدهم فشارهای فردی مسیر مدیریت استان را تغییر دهد.
فعالسازی اقتصاد دریا
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه استان، فعالسازی اقتصاد دریا، تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد است.
وی افزود: تلاش داریم با ایجاد بازارچهها، جذب سرمایهگذاران و تقویت حملونقل دریایی، زمینه ارتباط اقتصادی بیشتر با کشورهای حوزه اوراسیا را فراهم کنیم.
استاندار مازندران، گردشگری را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم استان دانست و گفت: اقتصاد دریا و گردشگری باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی مازندران به فرصتهای واقعی اقتصادی تبدیل شود.
مازندران در شمار استانهای برتر کشور
یونسی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از عملکرد استان اظهار کرد: مازندران امسال در شمار سه استان برتر کشور قرار گرفته است؛ این ارزیابی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و توسعه روستایی انجام شده و در بخش دهیاریها نیز استان موفق به کسب رتبه نخست شده است.
وی ادامه داد: این رتبهبندی صرفاً یک ادعا نیست و وزارت کشور عملکرد استانها را بررسی، تحلیل و راستیآزمایی میکند.
استاندار مازندران با اشاره به حجم پروژههای افتتاحشده در استان گفت: در فاصله دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پروژه و سرمایهگذاری وارد مدار اجرا و بهرهبرداری شده که با توجه به شرایط کشور رقم قابل توجهی است.
برنامه برای کاهش ناترازی انرژی
یونسی همچنین از اجرای برنامههای جدید برای تأمین انرژی در استان خبر داد و گفت: برای حل ناترازی انرژی برنامهریزی کردهایم و در برخی مناطق از جمله محمودآباد ظرفیتهای جدید تولید برق در حال ایجاد است.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای کوچک و پنلهای خورشیدی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مقیاسهای کوچک را آغاز کردهایم و امیدواریم این طرحها بتواند بخشی از نیاز انرژی استان را تأمین کند.
استاندار مازندران افزود: برای نخستین بار استفاده از ظرفیت آببندانها برای تولید انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است. مازندران حدود ۱۳۴ آببندان با مساحتی نزدیک به ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار دارد که میتواند بخشی از ظرفیت تولید برق استان را تأمین کند.
حفظ سرمایه اجتماعی مهمتر از تجهیزات نظامی است
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: در شرایط دشوار کنونی، آنچه بیش از تجهیزات نظامی اهمیت دارد، حفظ اعتماد و سرمایه اجتماعی است.
وی افزود: اگر سرمایه اجتماعی و اعتماد میان مردم و حاکمیت حفظ شود، دشمنان نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. مردم در شرایط سخت اخیر در کنار کشور و نظام ایستادند و این همراهی، پشتوانه اصلی کشور است.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت عبور کشور از شرایط دشوار فعلی گفت: امیدواریم مسائل موجود هرچه سریعتر از مسیر مذاکره و تفاهم به نتیجه برسد و کشور بتواند از این شرایط سخت عبور کند تا مردم به حداقلهای رفاهی و یک زندگی مطلوب دست پیدا کنند.
وی در پایان با قدردانی از همراهی رسانهها گفت: درهای استانداری به روی خبرنگاران و اصحاب رسانه باز است و هر زمان که رسانهها نیاز به گفتوگو یا پیگیری موضوعی داشته باشند، آماده پاسخگویی و همکاری هستیم.
نظر شما