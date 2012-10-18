معلم کرجی به جمع کادر فنی تیم ملی بزرگسالان تکواندو دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز گفت: محمد علی بسحاق دبیر ورزش ناحیه 2 آموزش وپرورش کرج به سمت مربی بدنساز تیم ملی بزرگسالان تکواندو جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.



وی افزود: بسحاقی به عنوان مربی بدنساز تیم ملی بزرگسالان تکواندو اعزامی به مسابقات جام جهانی تکواندو که در تاریخ 27 آبان به میزبانی جزیره آروبا امریکای جنوبی برگزار می شود، انتخاب شده است.

همایش سه روزه کارگاه آموزشی ویژه آموزگاران پایه ششم در البرز برگزار می شود



معاون آموزش ابتدایی استان البرزبا اعلام این خبر گفت: در این همایش سه روزه که درروزهای 27 مهر ماه( ویژه مدارس غیر دولتی) و سوم و چهارم آبان ماه( ویژه آموزگاران مدارس دولتی استان البرز) برگزار می شود، مولفان کتاب "تفکر و پژوهش" محتوای آموزشی کتاب و جایگاه تفکر و پژوهش در رسیدن به چشم انداز 1404 را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.



کوهپیمایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

این کوه پیمایی با حضور کارکنان اداره کل وبا لباس های ورزشی وسر بند لبیک یا رسول الله برگزار گردید تا ضمن انجام ترغیب به فرهنگ ورزش هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر رحمت ومهربانی حضرت محمد بن عبدالله را نیز محکوم نماییم.



مسیر کوهپیمایی از جلوی درب اداره کل تا کوه نور الشهدا بود دراین مراسم ه ضمن سخنرانی مدیر کل در جمع ورزشکاران اداره کل قرائت زیارت فاتحه به یاد خاطره ی شهدای والامقام بویژه شهیدان جاویدالاثر وورزش باستانی دانش آموزان از جمله برنامه های فرهنگی این برنامه ورزشی-فرهنگی بود.



سالن تخصصی ژیمناستیک شهید کلهر ناحیه یک کرج افتتاح شد

سالن تخصصی ژیمناستیک شهید کلهر ناحیه یک کرج با تلاش های مدیریت و همکاران اداره اداره کل و وزارت ورزش و جوانان با اعتبار یک میلیارد و نهصدو سی میلیون ریال افتتاح شد.



راه اندازی این سالن زیبا باعث خواهد شد طرح های ملی ژ یمناستیک و مدارس تخصصی ورزش ناحیه یک کرج باکیفیت بهتری اجراء و زمینه استعداد یابی دانش آموزان فراهم گردد.



برنامه های اجرایی دهه بصیرت وولایت به مناطق ومدارس استان البرزاعلام شد

به مناسبت فرارسیدن ماه ذی الحجه (دهه بصیرت وولایت) برنامه های اجرایی این دهه به مناطق ومدارس استان البرزاعلام شد.



این برنامه هاشامل 17فعالیت اجرایی ازجمله تکریم سادات – حضوردرمصلای نمازجمعه – مراسم دعای پرفیض عرفه – دیداربا مراجع و ائمه محترم جمعه و مسئولان – برپایی همایش در راستای تبیین جایگاه غدیر و ولایت و رهبری در تعلیم وتربیت اسلامی – برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری و ورزشی است که درمدارس و مناطق آموزش و پرورش با حضور مسئولین برگزار خواهد شد.