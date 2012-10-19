جودو کاران دانشگاه آزاد خراسان شمالی قهرمان شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در دوازدهمین دوره رقابت‌های بین المللی جودو دانشگاه آزاد که با حضور 16 تیم از مناطق مختلف دانشگاه آزاد و 10 تیم خارجی از هفت کشور ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، افغانستان، ارمنستان، سوریه و فلسطین برگزار شد، تیم منطقه 9 دانشگاه آزاد که غالب ورزشکاران آن را جودوکاران خراسان شمالی تشکیل داده بودند، به مقام قهرمانی رسید.

وی افزود: در این رقابت‌ها در تیم منطقه 9 دانشگاه آزاد بهزاد وحدانی در 60 کیلوگرم، مهدی دلیریان در 66 کیلو، سعید رمضانی مقدم در 73 کیلو، مصطفی تقوی در 81 کیلو، علی محمدنیا در 90 کیلو، محمد روحانی در 100 کیلو و حمید قلی در 100+ کیلوگرم حضور داشتند و این تیم در پایان موفق شد با کسب دو مدال طلا و دو نقره به مقام قهرمانی دست یابد.

خسرویار که خود در این رقابت‌ها به عنوان داور حضور داشت، تصریح کرد: بهزاد وحدانی و حمید قلی به ترتیب در اوزان 60 و 100+ کیلوگرم مدال طلا و علی محمدنیا و محمد روحانی در 90 و 100 کیلوگرم مدال نقره تیم منطقه 9 دانشگاه آزاد را کسب کردند.

وی اضافه کرد: پس از تیم منطقه 9 دانشگاه آزاد، تیم ارمنستان با دو طلا دوم شد و تیم‌های عراق و ترکمنستان نیز هر کدام با یک طلا و یک برنر مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.

دوازدهمین دوره رقابت‌های بین المللی جودو دانشگاه آزاد با حضور برخی از تیم‌های آسیایی و اروپایی 27 و 28 مهرماه در محل سالن شهید افراسیابی تهران برگزار و عصر امروز نیز با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

