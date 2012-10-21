گشایش نمایشگاه گل محلات/ لبخند 800 گونه گل داوودی به روی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گل هالی داوودی محلات از شامگاه روز شنبه در ایستگاه تحقیقاتی گل و گیاهان زینتی محلات برپا شده و تا 12 روز آماده حضور مردم و علاقمندان است.



رئیس ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات در حاشیه افتتاح این نمایشگاه و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه به مساحت سه هزارمتر مربع تا دهم آبان ماه پذیرای علاقمندان به گل های داوودی است.



سید سعید مدرس بیان داشت: در این نمایشگاه بیش از800 رقم گل داوودی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته که از این تعداد 50 رقم ثبت کشوری شده و 250 رقم هم در مرحله ی ثبت نهایی است.



آغاز ثبت 300 رقم داوودی



وی همچنین از آغاز ثبت 300 رقم داوودی دیگر خبرداد و افزود: ادامه ثبت این ارقام خود به عنوان سرمایه ملی و سرمایه ای برای شهرستان محلات به شمار می رود.



رئیس ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات ساعت بازدید این نمایشگاه را از هشت صبح تا 17 عنوان کرد.



وی همچنین هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناساندن پتانسیل های گیاهی، ژرم پلاسم ها و سرمایه گل داودی محلات به جامعه کشوری بیان کرد.