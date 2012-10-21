مدیر انتشارات پیام آزادی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاسبی علیان مدیر موسسه انتشارات پیام آزادی و عضو هیئت رئیسه مجمع ناشران انقلاب اسلامی شب گذشته و پس از طی یک دوره بیماری سخت درگذشت.

علیان جاسبی هفته گذشته و برای آخرین مرتبه در مراسمی که به منظور بزرگداشت وی از سوی مجمع ناشران انقلاب و در حوزه هنری برگزار شده بود، حاضر شده بود.

پیش از این نیز برادر وی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جسمانی وی را به دلیل پیشرفته شدن بیماری سرطن در بدن وی وخیم اعلام کرده بود.

«محمدرضا جاسبی (علیان)» متولد سال 1327 شمسی در تهران است. وی از سال 1357، فعالیت انتشاراتی خود را با تاسیس انتشارات «پیام آزادی» آغاز کرد که تاکنون موفق به انتشار بیش از 800 عنوان کتاب با شمارگان بیش از 30 میلیون نسخه کرده است.

‌قائم ‌مقامی انجمن اسلامی ناشران و کتابفروشان تهران، عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی از مهم‌ترین مسئولیت‌های جاسبی تاکنون به شمار می‌رود.

وی پیش از این در آخرین گفتگوی خود با مهرعنوان داشته بود: من دو نکته را می‌گویم؛ یکی اینکه باید در کار نشر پشتکار و عشق داشت. ما اگر به این حوزه وارد شدیم به خاطر عشقمان به این کار بود و این کار را دوست داشتیم.

علیان افزود: من از جوانی با عشق به این کار وارد شدم و جوانی‌ام را پای آن گذاشتم و حالا می‌بینم چقدر لذتبخش است.

وی در پایان در جمله‌ای کوتاه افزود: باید در کار اخلاص داشت و این از همه چیز مهم‌تر است.