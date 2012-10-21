خرید و فروش ضایعات دام قربانی در بجنورد ساماندهی می شود

یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جمعه هفته جاری عید قربان است و بسیاری از خانواده های بجنوردی اقدام به قربانی کردن دام می کنند افزود: شهرداری بجنورد برای آسایش شهروندان در زمینه خرید دام زنده و کشتار آن اقدامات لازم را انجام داده است.

وی از ساماندهی چهار مرکز خرید دام زنده و فعالیت رایگان کشتارگاه صنعتی بجنورد در این روز خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر این با توجه به بروز برخی مشکلات در زمینه خرید و فروش ضایعات دام های قربانی در سال های گذشته، در سال جاری این موضوع به صورت ویژه ساماندهی می شود.

رستمی افزود: بدین منظور مراکزی برای خرید و فروش ضایعات دام قربانی از قبیل کله پاچه، پوست و ... در بجنورد پیش بینی شده که محل این مراکز نیز از طریق نصب پارچه اطلاع رسانی می شود.

وی در مورد جمع آوری ضایعات کشتار دام ها نیز عنوان کرد: با وجود اینکه جمع آوری زباله در روزهای جمعه انجام نمی شود، اما به دلیل عید قربان و کشتار دام، در روز جمعه هفته جاری خدمات نظافت شهری بجنورد با 30 درصد توان ارائه می شود.

این مسئول تصریح کرد: شهروندان پسماندها و ضایعات حاصل از کشتار را جمع آوری کرده و توسط پلاستیکی دربسته بدون امکان نشت به زباله دان های شهری منتقل کرده و از گذاشتن زائدات گوسفند ذبح شده در کنار جوی و خیابان اکیدا خودداری کنند.

