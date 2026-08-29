«قرآن کتاب زندگی» باید به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده ظهر شنبه در جلسه شورای قرآنی استان زنجان گفت: حدود چهار تا پنج سال است که به صورت جدی و راهبردی روی فرمایشات امام شهید و دیدگاههای ایشان درباره قرآنی کردن جامعه کار شده و در این مدت بیش از ۱۰۰ سخنرانی ایشان با جامعه قرآنی و طیفهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در این نگاه راهبردی، یک کلیدواژه اصلی بارها مورد تأکید قرار گرفته و آن اینکه قرآن باید به «کتاب زندگی» تبدیل شود؛ به این معنا که قرائت، حفظ، انس، تدبر و مسابقات قرآنی در نهایت باید به نقطهای برسد که قرآن در زندگی مردم حضور داشته باشد و مردم به آموزههای آن عمل کنند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با بیان اینکه فعالان حوزه سیاستگذاری و راهبردی باید مقصد و قله فعالیتهای خود را بهدرستی مشخص کنند، گفت: اگر هدف نهایی ما ورود قرآن به زندگی مردم و عمل به قرآن باشد، طبیعتاً طراحی برنامهها و سیاستهای قرآنی نیز باید متناسب با این هدف انجام شود.
تقیزاده ادامه داد: در این نگاه، پیش از رسیدن به مرحله «زندگی و عمل به قرآن»، موضوع «تدبر» مطرح میشود و بارها تأکید شده است که تدبر با تفسیر و ترجمه تفاوت دارد.
وی با اشاره به کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» افزود: این کتاب نمونهای از تدبر موضوعی و ناظر بر نظام اندیشه است و حتی در مباحث عمیق اعتقادی و فلسفی نیز باید به گونهای با قرآن مواجه شویم که این مباحث به زندگی انسان گره بخورد.مباحث اعتقادی نیز باید به همین شکل در زندگی انسان اثرگذار باشد.
تقیزاده با اشاره به ظرفیتهای قرآنی استان زنجان گفت: در این استان با حضور فعالان و اساتیدی همچون آقای مهرانفر، جریانهایی در حوزه تدبر شکل گرفته و فرصت مناسبی وجود دارد تا این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: با توجه به این نگاه راهبردی که مسئله اصلی «زندگی» و گام پیش از آن «تدبر» است، طراحی فعالیتهای قرآنی باید در همین مسیر صورت گیرد و بخشی از اتفاقات قرآنی سالهای اخیر نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور ادامه داد: برنامه «محفل» در روزهای نخست با این دیدگاه مواجه بود که یک برنامه قرآنی اساساً قابلیت پخش در ساعات پربیننده تلویزیون را ندارد و مخاطب چندانی نخواهد داشت، اما امروز «محفل» و برنامههای مشابه آن از جمله «محفل ستارهها» و «محفل بزرگسال» در شمار برنامههای پربیننده تلویزیون قرار گرفتهاند.
وی بیان کرد: یکی از اصولی که در طراحی برنامه «محفل» مورد توجه قرار گرفت، این بود که قرآن باید برای مخاطب، شیرین، جذاب و قابل دسترس ارائه شود.
تقیزاده با اشاره به یکی از برداشتهای نادرست موجود در جامعه گفت: متأسفانه در سالهای گذشته این تصور را به جامعه منتقل کردهایم که ارتباط با قرآن کار بسیار دشواری است و تنها افرادی با تخصصهای خاص میتوانند با قرآن ارتباط برقرار کنند؛ در حالی که نظرسنجیها نشان میدهد مردم قرآن را بسیار مقدس میدانند، اما بسیاری از آنان امکان بهرهمندی از قرآن را برای خود متصور نیستند.
وی ادامه داد: بنابراین مسئله اصلی این است که قرآن را از یک کتاب فاخر اما دور از دسترس، به کتابی برای زندگی عمومی مردم تبدیل کنیم.
ضرورت رساندن پیام قرآن به همه جامعه
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به مطالبه رهبر شهید درباره توسعه مخاطبان فعالیتهای قرآنی گفت: در سال ۱۴۰۱ گزارشی ارائه شد که مجموع مخاطبان فعالیتهای قرآنی شامل مؤسسات، مساجد، جلسات مکتب، جلسات خانگی و دیگر برنامهها در طول سال حدود سه میلیون نفر بوده و این رقم در ماه مبارک رمضان و با برگزاری جلسات جزءخوانی به حدود هفت تا هشت میلیون نفر میرسیده است.
وی افزود: این آمار مورد رضایت قرار نگرفت و تأکید شد که باید به سمت دهها میلیون مخاطب مستمر حرکت کنیم.
تقیزاده با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تبیین برای همه جامعه اظهار کرد: ایشان در جلسات مختلف بر این نکته تأکید کردهاند که باید برای ۱۰۰ درصد جامعه برنامه تبیینی داشته باشیم و نباید مخاطبان قرآن را صرفاً افراد مذهبی و همراهان همیشگی در نظر بگیریم.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور افزود: قرآن میتواند نقطهای باشد که از طریق آن بتوانیم با ۱۰۰ درصد جامعه ارتباط برقرار کنیم و «بلاغ مبین» را محقق سازیم. وظیفه ما رساندن پیام قرآن و تبیین آن برای همه جامعه است؛ طبیعی است که پس از این تبیین، همه افراد واکنش یکسانی نشان نمیدهند، اما وظیفه ما رساندن پیام و انجام تبیین است.
۵۰ میلیون نفر در معرض محتوای قرآنی قرار گرفتهاند
تقیزاده گفت: امروز میتوانیم ادعا کنیم که بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر در کشور، محتوای قرآنی تولیدشده در این جریان را مشاهده کردهاند و توانستهایم این محتوا را به جمعیت قابل توجهی از جامعه برسانیم.
وی افزود: در سطح ارتباط جدیتر نیز حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر وارد مسابقات، آزمونها و دورههای قرآنی شدهاند که این رقم نسبت به سه یا چهار سال گذشته یک جهش قابل توجه محسوب میشود.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به گسترش فعالیتهای قرآنی در دستگاههای مختلف گفت: امروز شاهد اتفاقات ارزشمندی در مجموعههای مختلف کشور هستیم و این جریان دیگر محدود به دستگاههای تخصصی قرآنی نیست.
تقیزاده با اشاره مستقیم به ظرفیتهای استان زنجان گفت: واقعاً در استان زنجان امید داریم با حضور حجتالاسلام حسینی و جمع فاضل و فرهیختهای که در حوزه قرآن شکل گرفته است، فضای متفاوتی رقم بخورد.
وی افزود: انتظار ما این است که زنجان به یک قطب قرآنی تبدیل شود و به عنوان یک مدل آزمایشی و نمونه، دغدغه تبدیل قرآن به «کتاب زندگی» در این استان پیادهسازی شود.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور تأکید کرد: ظرفیت لازم برای اجرای این طرح در زنجان وجود دارد و با حضور چهرههای علمی و قرآنی میتوان این حرکت را به صورت جدی دنبال کرد تا در صورت موفقیت، به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
قرآن باید به دست مردم و برای همه مردم تبیین شود
تقیزاده با اشاره به راهبرد قرآن کریم برای عمومیسازی پیام الهی گفت: قرآن کریم خود راهبرد تبیین را به ما نشان داده است و در آیه ۱۸۷ سوره آلعمران درباره میثاق اهل کتاب بر تبیین کتاب سخن گفته شده است.
وی افزود: در مقایسه میان جریان هیئت و جریان اهلبیت(ع) با جریان قرآن در کشور، باید اعتراف کنیم که جریان مردمی در حوزه اهلبیت(ع) بسیار قویتر پیش رفته است؛ در آنجا مردم خود میدانداری میکنند و دستگاهها به دنبال مردم حرکت میکنند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به راهپیمایی اربعین اظهار کرد: نمونهای مانند اربعین را در نظر بگیرید؛ چه دستگاهها باشند و چه نباشند، مردم کار را پیش میبرند و دستگاهها در بهترین حالت باید کمککننده باشند و مانع و اختلال ایجاد نکنند.
وی تصریح کرد: در حوزه قرآن هنوز نتوانستهایم این مردمیسازی را به معنای واقعی محقق کنیم و یکی از خطاهای راهبردی این است که قرآن را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم.
تقیزاده با تفکیک میان «تعلیم کتاب» و «تبیین کتاب» گفت: در قرآن کریم میان این دو موضوع تفاوت وجود دارد؛ تعلیم کتاب از وظایف انبیا و عالمان ربانی است، اما تبیین کتاب وظیفهای عمومی است و همه جامعه باید در آن نقش داشته باشند.
وی افزود: باید به سمتی برویم که هر فردی بتواند در حد توان خود حامل پیام قرآن باشد؛ برای مثال، اگر یک دانشآموز ۱۰ یا ۱۲ ساله یک آیه از قرآن را یاد گرفت، بتواند آن را برای همکلاسیهای خود بیان کند.
«سفیران آیهها»؛ گامی برای عمومیسازی قرآن
تقیزاده با اشاره به طرح «سفیران آیهها» گفت: این طرح با هدف عمومیسازی قرآن دنبال میشود تا مردم تنها مصرفکننده محتوای قرآنی نباشند، بلکه خودشان به کنشگران قرآنی تبدیل شوند.
وی افزود: ایده اصلی این است که قرآن از طریق جلسات خانگی، مساجد، مدارس و محیطهای اجتماعی به متن زندگی مردم وارد شود و هر فرد در حد توان خود در انتقال مفاهیم قرآن نقش داشته باشد.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بخش بزرگی از جامعه را نه فقط به عنوان استفادهکننده، بلکه به عنوان کنشگر قرآنی وارد میدان کنیم، آن زمان میتوان برای جمعیت ۸۷ میلیون نفری کشور برنامهریزی کرد.
وی گفت: امیدواریم این جمع نورانی و قرآنی در استان زنجان بتواند اتفاقات بزرگی را در زمینه اقامه کتاب خدا رقم بزند و زنجان به الگویی برای کشور در مسیر تبدیل قرآن به «کتاب زندگی» تبدیل شود.
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