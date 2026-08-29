خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حسین دباغ یزدی: میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) از مناسبتهای مهم جهان اسلام به شمار میرود؛ مناسبتی که در کنار جنبههای اعتقادی و معنوی، فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و توجه به آموزههایی همچون اخلاق، علم، مدارا، وحدت و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
سیره پیامبر(ص) و امام صادق(ع) باید در زندگی مردم جاری شود
حجتالاسلام علی احدی، مسئول حوزه علمیه امام صادق(ع) کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) الگوی اخلاق، مهربانی، وحدت و حرکت در مسیر حق هستند و باید از سیره این بزرگواران در زندگی فردی و اجتماعی خود درس بگیریم.
مسئول حوزه علمیه امام صادق(ع) کاشمر با اشاره به یکی از درسهای مهم زندگی پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) افزود: انسانهایی که میخواهند پاک زندگی کنند و بر مدار خوبی، وجدان و عدالت حرکت کنند، لزوماً مورد استقبال همه قرار نمیگیرند و باید آمادگی داشته باشند که گاهی با بیمهری دیگران مواجه شوند.
وی ادامه داد: پیامبر خدا(ص) با وجود خدمات فراوانی که به مردم داشتند، همواره مورد قدردانی قرار نگرفتند و حتی از سوی برخی افراد با بیمهری مواجه شدند؛ بنابراین انسان مؤمن نباید انتظار داشته باشد که همه از او راضی باشند.
احدی تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) به رنگ، نژاد و جایگاه افراد توجهی نداشتند و هر جا توانستند برای مردم خیرخواهی و خدمت کردند و با زبان، قدم و آبروی خود در مسیر رفع مشکلات مردم گام برداشتند.
مسئول حوزه علمیه امام صادق(ع) کاشمر بیان کرد: اگر انسان پس از تشخیص مسیر درست، تصمیم بگیرد پاک و درست زندگی کند، نباید از مخالفت یا نارضایتی برخی افراد هراس داشته باشد؛ چراکه پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) نیز در مسیر حق با بیمهریها و مشکلات فراوانی مواجه بودند.
وی با اشاره به تأکید پیامبر اکرم(ص) بر وحدت گفت: رسول خدا(ص) علاقه فراوانی داشتند مردم در کنار یکدیگر باشند و متحد زندگی کنند و نماز جمعه و مسجد نیز از مهمترین نمادهای وحدت و انس میان مردم است.
احدی با تأکید بر ضرورت توجه به نعمتهای الهی اظهار کرد: به احترام رسول خدا(ص) و امام جعفر صادق(ع) باید بیشتر به خوبیها و داشتههای خود توجه کنیم و اجازه ندهیم مشکلات و گرفتاریهای زندگی، آرامش و امید را از ما بگیرد.
مسئول حوزه علمیه امام صادق(ع) کاشمر خاطرنشان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) همواره با مردم با مهربانی و احترام رفتار میکردند و لبخند بر لب داشتند. این سیره اخلاقی باید برای همه ما الگو باشد.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از گذشته به وحدت و همدلی نیاز دارد، گفت: باید از محضر پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و اهلبیت(ع) درس بگیریم و با افزایش مهربانی، شکرگزاری و همدلی، در مسیر وحدت جامعه حرکت کنیم.
پیوند اخلاق نبوی و معرفت صادقی
حجت الاسلام میثم خزاعی، رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این مناسبت اظهار کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) یادآور رحمت، اخلاق، کرامت انسانی، عدالت و شکلگیری جامعهای مبتنی بر توحید، برادری و مسئولیتپذیری است و امام جعفر صادق(ع) نیز با گسترش دانش و معارف اسلامی، نقش مهمی در تبیین و تعمیق اندیشه دینی داشتند.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر افزود: تقارن این دو میلاد مبارک، یادآور پیوند اخلاق و معرفت است؛ چراکه جامعه اسلامی در کنار ایمان و اعتقاد، به اخلاق، عقلانیت، دانش، مدارا و مسئولیت اجتماعی نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر آموزههای دینی از سطح سخن و مراسم فراتر رفته و در رفتار روزمره مردم جاری شود، میتوان از بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی پیشگیری کرد.
خزاعی، اخلاق نیکو، رحمت، گذشت، صداقت، امانتداری و احترام به کرامت انسانها را از ویژگیهای برجسته پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: در سیره امام جعفر صادق(ع) نیز علمآموزی، خردورزی، بردباری، گفتوگو و تربیت انسان جایگاه ویژهای دارد و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به صداقت، انصاف، احترام متقابل، تحمل تفاوتها و مسئولیتپذیری نیازمند است.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با بیان اینکه سیره پیامبر(ص) و امام صادق(ع) باید در زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم نمود پیدا کند، عنوان کرد: در خانواده میتوان با تقویت احترام، گفتوگو، گذشت و مهربانی و توجه به تربیت اخلاقی فرزندان، بخشی از سیره نبوی را عملی کرد.
وی ادامه داد: در عرصه اجتماعی نیز رعایت حقوق دیگران، کمک به نیازمندان، حفظ بیتالمال، انصاف، پرهیز از تهمت و تخریب و تلاش برای حل مسائل مردم از جمله مصادیق عملی این سیره است.
خزاعی با اشاره به مسئولیت مدیران شهری در این زمینه گفت: خدمت صادقانه به مردم، تکریم شهروندان، شنیدن مطالبات آنان، توجه به مناطق کمتر برخوردار و تلاش برای توزیع عادلانه امکانات باید در فرهنگ مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر، وحدت و همدلی را از اصول مهم در سیره پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) جامعهای را که گرفتار اختلاف و تعصبهای قبیلهای بود، حول محور ایمان، برادری و منافع مشترک گرد هم آوردند و امام جعفر صادق(ع) نیز در دورهای که جامعه اسلامی با اختلافات فکری و اجتماعی مواجه بود، بر گفتوگو، اخلاق و حفظ انسجام جامعه تأکید داشتند.
وی افزود: وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوتها نیست، بلکه به معنای پذیرفتن تفاوتها و یافتن نقاط مشترک است، امروز حفظ آرامش، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی یک ضرورت است و همه اقشار جامعه، از مسئولان تا مردم، در این زمینه مسئولیت دارند.
خزاعی بر نقش برنامههای فرهنگی و مذهبی در افزایش نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنهای مذهبی، اگر با محتوای مناسب و مشارکت مردم همراه باشد، میتواند به افزایش نشاط، همبستگی و احساس تعلق اجتماعی کمک کند.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر اظهار کرد: برنامههای مذهبی باید متناسب با نیاز و زبان نسل جدید طراحی شود و استفاده از هنر، رسانه، فضای مجازی، برنامههای خلاقانه و مشارکت جوانان میتواند مناسبتهای مذهبی را به رویدادهایی فرهنگی و اجتماعی تبدیل کند.
دین باید در رفتار ما دیده شود
حجت الاسلام مهدی کیانی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) جایگاهی بسیار مهم و محوری دارد؛ چراکه این مناسبت یادآور ولادت پیامبر اسلام(ص)، سرچشمه وحدت و هدایت امت اسلامی و ولادت امام صادق(ع)، احیاگر و گسترشدهنده مکتب علمی اهلبیت(ع) است.
استاد حوزه و دانشگاه رحمت و مهربانی با مردم، صداقت، امانتداری، تواضع و دوری از تکبر را از ویژگیهای برجسته پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: در سیره امام صادق(ع) نیز علم و دانشطلبی، حلم و بردباری، گفتوگوی منطقی، احترام به مخالف و مبارزه با جهل، خرافه و انحراف فکری مورد توجه قرار داشته است.
وی افزود: شاید مهمترین درس مشترک این دو بزرگوار این باشد که دینداری تنها عبادت نیست، بلکه اخلاق، عقلانیت، علم و رفتار درست با مردم بخش جداییناپذیر دین است.
کیانی با تأکید بر مسئولیت متدینین در معرفی عملی آموزههای دینی گفت: بیشترین مسئولیت متوجه ما متدینین است و باید به گونهای رفتار کنیم که مردم اسلام را در رفتار و عمل ما ببینند، نه اینکه تنها سخنان ما را درباره اسلام بشنوند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت وحدت در شرایط امروز جامعه اظهار کرد: سیره پیامبر(ص) و امام صادق(ع) به ما میآموزد که وحدت به معنای یکسان بودن همه افراد نیست؛ بلکه با وجود اختلاف نظرها باید در برابر دشمن و مشکلات مشترک در کنار یکدیگر ایستاد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان گفت: نسل جوان امروز بیش از سخنرانیهای طولانی، به الگوهای واقعی، گفتوگوی صادقانه و پاسخهای منطقی به پرسشهای خود نیاز دارد.
کیانی بهرهگیری از هنر، کتاب، فیلم، رسانه، فضای مجازی، دانشگاهها و برنامههای مشارکتی را برای معرفی بهتر سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) ضروری دانست و افزود: انتقال معارف دینی باید با زبان روز و در قالبی جذاب و غیرتحمیلی انجام شود.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: برگزاری برنامههای مذهبی میتواند در ایجاد نشاط و امید اجتماعی، تقویت هویت دینی و فرهنگی بهویژه در میان جوانان، ایجاد فرصت برای همدلی و ارتباط میان مردم و افزایش احساس تعلق به جامعه مؤثر باشد.
وی ابراز امیدواری کرد این ایام فرخنده سرآغاز روزهایی سرشار از وحدت، آرامش، امید و همدلی باشد گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق نبوی، عقلانیت، گفتوگو و کنار هم بودن نیاز داریم و امیدواریم با بهرهگیری از سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، زمینه خدمت صادقانه و سربلندی ایران اسلامی بیش از پیش فراهم شود.
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