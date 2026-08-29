برگزاری نخستین اردوی مادر و دختری

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی مادران و دختران کارکنان معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران،با هدف ایجاد نشاط خانوادگی و تقویت ارتباط مادران و دختران، با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و آموزشی همراه بود.
کلاس آشپزی، استفاده از استخر و برنامههای متنوع فرهنگی و تفریحی از جمله بخشهای این اردو بود که با استقبال خانوادهها همراه شد.
مادران و دختران شرکتکننده، ضمن ابراز رضایت از برگزاری این برنامه، نخستین تجربه اردوی مادر و دختری را فرصتی برای گذراندن اوقاتی شاد و متفاوت در کنار یکدیگر عنوان کردند.
علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به استقبال خانوادهها از این برنامه گفت: توجه به نشاط خانوادهها و برگزاری برنامههای خانوادهمحور از اهداف طرح نشاط و تعالی است.
وی افزود: این اردو برای نخستینبار برگزار شد و خوشبختانه رضایت خانوادهها را به همراه داشت.
کربلایی گفت: تلاش میکنیم با تداوم چنین برنامههایی، زمینه حضور خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را بیش از پیش فراهم کنیم.
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