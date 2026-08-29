  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

سواحل بوشهر از دوشنبه مواج می‌شود؛ افزایش نسبی دما در راه است

سواحل بوشهر از دوشنبه مواج می‌شود؛ افزایش نسبی دما در راه است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی تا ظهر دوشنبه خبر داد و گفت: از عصر دوشنبه با تقویت باد شمال‌غربی، سواحل و فراساحل استان مواج می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر دوشنبه، وضعیت نسبتاً آرامی برای دریا و سطح استان پیش‌بینی می‌شود. در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی، پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از عصر دوشنبه تا روز چهارشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: دمای هوا نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی-جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6931017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها