حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر دوشنبه، وضعیت نسبتاً آرامی برای دریا و سطح استان پیش‌بینی می‌شود. در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی، پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از عصر دوشنبه تا روز چهارشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: دمای هوا نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی-جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.