به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زارع با بیان اینکه این استان اصفهان با 28 هزار و 178 نفر شرکت کننده در آزمونهای صنایع دستی و قالیبافی با کسب 21.95 درصد آمار کل کشور، بیشترین شرکت کننده در این آزمونها را دارد، اظهار داشت: هم اکنون فرآیند مشاوره در 14 مرکز استان اصفهان در حال اجراست که در شش ماه نخست سال جاری با توجه به اطلاعات وارد شده در نرم افزار مشاوره در مجموع تعداد 27 هزار نفر مشاوره صورت گرفته است.
وی افزود: این تعداد مشاوره ارائه شده شامل مشاوره تشخیصی، مشاوره فردی، مشاوره گروهی، جلسات افتتاحیه و جلسات اختتامیه در دورههای آموزشی بوده است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان اصفهان اضافه کرد: در این مدت فرآیند رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان در 45 مرکز استان اصفهان انجام شد.
وی ادامه داد: در مجموع 6 هزار و 700 نفر رهگیری شدهاند که نشان میدهد حدود 12 درصد آموزشهای این اداره کل به اشتغال منجر شده است.
مسابقه کشوری وبلاگ نویسی نماز در اصفهان برگزار میشود
دبیر ستاد اقامه نماز اصفهان گفت: مسابقه کشوری وبلاگ نویسی نماز برای دومین سال متوالی دی ماه امسال در اصفهان برگزار میشود.
رضا جدیدی با بیان اینکه مسابقه کشوری وبلاگ نویسی نماز برای دومین سال متوالی در دی ماه سال جاری در اصفهان برگزار میشود، اظهار داشت: مسابقه کشوری وبلاگ نویسی نماز در سال گذشته تجربه موفقی داشت و امیدواریم امسال نیز بهتر از سال گذشته برگزار شود.
وی همچنین از سازمان نوسازی مدارس استان خواست تا در مدارس فاقد نمازخانه اقدام به ساخت نمازخانه کند.
دبیر ستاد اقامه نماز اصفهان از فعالیت یک هزار و 850 امام جماعت در هفت هزار واحد آموزشی استان خبر داد و گفت: ستاد اقامه نماز اصفهان با توزیع حدود 39 هزار جلد کتاب پیرامون نماز و حضور قلب در این فریضه در سطح استان رتبه برتر را کسب کرده است.
وی به راهاندازی ستاد اذان نماز استان به ریاست آیت الله مهدوی اشاره کرد و افزود: شهرداری در 330 نقطه از شهر دستگاه اتوماتیک خودکار اذانگو نصب کرده است.
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