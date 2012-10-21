سی و نهمین نشست شورای کارشناسی حفظ قرآن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تجلیان مدیر امور ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم از برپایی سی و نهمین نشست شورای کارشناسی طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در روز شنبه 29 مهرماه خبر داد و گفت: این نشست با حضور اکثریت اعضاء شورا از جمله مهدی قره شیخلو، احمد زرنگار، سید مهدی سیف، امیر آقایی و محمد مهدی بحرالعلوم برگزار شد.

وی افزود: در این نشست با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط اعضای شورا و حفاظ ، زمان آزمون مرحله اول حفظ به نیمه دوم اردیبهشت ماه تغییر یافت و بدین ترتیب آزمون مرحله اول در نیمه دوم اردیبهشت سال92 برگزار خواهد شد. همچنین در این نشست سوابق تدریس 10 ساله 2 نفر از حافظان تایید و 2 نفر دیگر جهت بررسی مجدد به کمیته 3 نفره ارجاع گردید.

تجلیان گفت : افرادی که سوابق تدریس 10 ساله ایشان تایید می گردند، حائز ورود به مرحله چهارم حفظ گردیده و باید در آزمون تفسیر قرآن کریم شرکت نمایند که در صورت قبولی، به ایشان مدرک تخصصی درجه 1 یعنی استاد حفظ اعطا می گردد.

مدیر امور ارتباطات سازمان دارالقرآن با اشاره به تشکیل نشستهای شورا گفت: شورای کارشناسی و تخصصی طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم بر اساس مصوبه 573 شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت تصویب ضوابط علمی و دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر برگزاری آزمون ها را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام محمد فاکر میبدی، شهریار پرهیزکار، مهدی سیف، احمد زرنگار، امیر آقایی، مهدی قره شیخلو و محمد مهدی بحرالعلوم از اساتید دوره سوم شورای کارشناسی حفظ به شمار می روند که توسط دستگاه های اجرایی و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده اند و تا کنون 2 نشست در این زمینه در سال جاری تشکیل شده است.