تنها 15 در صد از مقالات علمی تبدیل به محصول می شوند

به گزارش خبر نگار مهر، حسن علم الهدایی بعداز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران اظهار کرد: درتبدیل علم به ثروت نرخ رشد پایینی داریم که با حمایت از شرکت های دانش بنیان این مسئله حل خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: سند راهبردی حمایت از نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد و لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و صندوق حمایت از نخبگان در روند حمایت از شرکت های دانش بنیان تاثیر گذار بوده است.

علم الهدایی افزود: در 10 سال آینده تولیدات علمی ایران 10 برابر خواهد شد و بحث آینده نگری در فن آوری از مقوله های اساسی و جدی در این حوزه است.



وی تصریح کرد: آینده نگری در فن آوری به عنوان یک فرآیند جدید در دنیای علم و دانش، بذر تفکر در مورد آینده یادگیری و نوآوری را در جامعه می افکند.



علم الهدایی گفت: پیشرفت دنیای علم و فن آوری لحظه ای و شتابنده است و این پیشرفت زندگی انسان را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.



وی با اشاره به اینکه تفکر در مورد آینده، گفتمان در باره آینده و شکل دادن آینده، عناصر عمده آینده نگری فن آوری می باشند، افزود: گسترش مراکز رشد و موسسات دانش بنیان، ابزارهای توسعه هماهنگ و منسجم هستند.



وی گفت: علم الهدایی با بیان اینکه ما نیازمند توسعه درون زا هستیم،افزود: الگو های توسعه وارداتی مناسب جامعه ما نیست و کشور ما نیازمند توسعه پایدار، منسجم ، ارتقا تولید ملی و در نهایت صادرات دانش بنیان است.



وی اظهارداشت: تولید علم، ایده، فن آوری و تجاری سازی محصولات، خلق ثروت در ابعاد مختلف، رفاه و عدالت اجتماعی در سایه تلاش علمی و خلاقیت مبتکران جامعه محقق می شود.



رئیس پارک علم و فناوری خراسان بیان کرد: باید نوآوری در عرصه فن آوری و تبدیل ایده های جدید به فن آوری و در پایان تبدیل فن آوری نو به محصول تجاری مهمترین هدف دانشگاه ها وصنعت کشور باشد.

گفتنی است، سومین المپیاد بین المللی مخترعان ، مبتکران و نوآوران به مدت سه روز همزمان با نمایشگاه تجاری سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واقع در قاسم آباد برگزار و بازدید برای عموم آزاد است.