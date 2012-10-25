ارتقا و بهینه سازی توان سیستم تراول مکنده غلات بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی با بیان اهمیت رشد و افزایش سطح توان فنی و عملیاتی تجهیزات اظهار کرد: به همین منظور دو دستگاه مکنده نایرو با ظرفیت 300 تن بر ساعت برای ارتقای ظرفیت عملیات، از بندر چابهار به این بندر ارسال شده بود و از آنجا که شرایط زیر ساختی محوطه ها و مسیرهای تردد در این بندر به گونه ای است که بعضا شیب در برخی نواحی به 30 درجه می رسد و این مسئله موجب بروز مشکل تراول در این تجهیزات شده است، و در این حالت می بایست از تجهیزات کمکی استفاده کرد که موجب آسیبهای بعضا جدی به ساختار این دستگاه می شد.
وی افزود: ارتقا و بهینه سازی توان سیستم تراول این تجهیزات در دستور کار واحد فنی و نگهداری قرار گرفت و در این راستا دستگاه نظارت اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی با همکاری شرکت راهبری بخش خصوصی نسبت به هماهنگی و مشخص کردن تغییرات لازم در تنظیمات، هیدرو موتورها اقدام کرد.
ماهشهر - خبرگزاری مهر: معاون فنی ونگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: به منظور ارتقای توان و بهینه سازی ظرفیت تجهیزات استراتژیک درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) سیستم هیدرولیک دو دستگاه مکنده غلات بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی با بیان اهمیت رشد و افزایش سطح توان فنی و عملیاتی تجهیزات اظهار کرد: به همین منظور دو دستگاه مکنده نایرو با ظرفیت 300 تن بر ساعت برای ارتقای ظرفیت عملیات، از بندر چابهار به این بندر ارسال شده بود و از آنجا که شرایط زیر ساختی محوطه ها و مسیرهای تردد در این بندر به گونه ای است که بعضا شیب در برخی نواحی به 30 درجه می رسد و این مسئله موجب بروز مشکل تراول در این تجهیزات شده است، و در این حالت می بایست از تجهیزات کمکی استفاده کرد که موجب آسیبهای بعضا جدی به ساختار این دستگاه می شد.
نظر شما