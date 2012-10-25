ارتقا و بهینه سازی توان سیستم تراول مکنده غلات بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی با بیان اهمیت رشد و افزایش سطح توان فنی و عملیاتی تجهیزات اظهار کرد: به همین منظور دو دستگاه مکنده نایرو با ظرفیت 300 تن بر ساعت برای ارتقای ظرفیت عملیات، از بندر چابهار به این بندر ارسال شده بود و از آنجا که شرایط زیر ساختی محوطه ها و مسیرهای تردد در این بندر به گونه ای است که بعضا شیب در برخی نواحی به 30 درجه می رسد و این مسئله موجب بروز مشکل تراول در این تجهیزات شده است، و در این حالت می بایست از تجهیزات کمکی استفاده کرد که موجب آسیبهای بعضا جدی به ساختار این دستگاه می شد.



وی افزود: ارتقا و بهینه سازی توان سیستم تراول این تجهیزات در دستور کار واحد فنی و نگهداری قرار گرفت و در این راستا دستگاه نظارت اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی با همکاری شرکت راهبری بخش خصوصی نسبت به هماهنگی و مشخص کردن تغییرات لازم در تنظیمات، هیدرو موتورها اقدام کرد.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان در ادامه در خصوص مراحل انجام ارتقا و بهینه سازی سیستم هیدرولیک بیان کرد: این پروژه در سه مرحله تعریف شد تا سیستم هیدورلیک مرتبط با آن، به میزان فشار مورد نظر ارتقا یابد.



وی تصریح کرد: درجمع بندی مجموعه اقدامات انجام شده می توان گفت فشار کاری دستگاه به حد مطلوب 210 بار رسید و مشکل تراول این دستگاه در محوطه های بندر برطرف شد و با توجه به موفقیت آمیز بودن ارتقا و بهینه سازی سیستم هیدرولیک مرتبط با تراول مکنده نایرو شماره 5، این پروژه در مکنده نایرو شماره شش نیز در دستور کار قرار گرفت و پس از تامین چهار دستگاه هیدروموتور بر روی دستگاه نصب و راه اندازی خواهد شد.



سالانه حدود 35 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام خمینی(ره) تخلیه و بارگیری می شود.





