مسمومیت با متادون شایعترین مسمومیت خطرناک و کشنده در کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن صلحی در آستانه هفته پیشگیری از مسمومیت ها(اول تا هفتم آبان ماه)،گفت: مصرف کنندگان متادون باید بدانند مصرف داروی متادون توسط کودکان بسیار خطرناک و کشنده است و والدین مراقب کودکان خود باشند که فرزندشان فدای سهل انگاری والدین نشوند و با رعایت نکات ایمنی مراقب کودکان خود باشند.

این متخصص مسمومیت ها افزود:مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن نیز یکی دیگر از شایعترین مسمومیت ها است که با توجه به آغاز فصل سرما توصیه های ایمنی در مورد استفاده از وسایل حرارتی گاز سوز را جدی بگیرید.

وی ادامه داد: طبق تحقیقی که توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است یافته ها نشان می دهد بیش از 20 درصد منازلی که در شهر اراک دارای آب گرمکن دیواری هستند تجمع گاز منواکسید کربن در حد زیر استاندارد دارند که استفاده کنندگان از این وسایل بایستی هشیار باشند و نکات ایمنی را در نظر داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک همچنین اظهار داشت: فراموشی در سالمندان شایع است و یک سالمند می تواند داروهای خود را به اشتباه چند بار یا چند برابر در روز مصرف کند و دچار مسمویت شود و با توجه به شعار جهانی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر سلامت و سالمندی همه دست اندر کاران به این نکته نیز توجه کافی نمایند.

