به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه جمعه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی‌شهر، اظهار کرد: به نمایندگی از دولت وظیفه داریم در مسیر گسترش فضاهای آموزشی و مهم‌تر از آن، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش تلاش کنیم.

وی افزود: همان‌گونه که تبریز و آذربایجان در بسیاری از حوزه‌ها شهر اولین‌ها بوده‌اند، در زمینه آموزش‌های نوین نیز باید رتبه نخست را داشته باشیم و این موضوع یک تکلیف برای مجموعه آموزش و پرورش استان است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، ادامه داد: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت، تولید و تجارت دارد و باید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگ و هنر و حمایت از مناطق پیرامونی نیز بیش از پیش ایفای نقش کند.

سرمست همچنین از تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی‌شهر قدردانی کرد.

گفتنی است مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی‌شهر همزمان با هفته دولت در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۸۰۰ مترمربع و با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسید.