بازدید از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد زنجان در دهه ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی افزود: بازدید از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در قالب طرح مفتاح‌الجنه صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: به مناسبت دهه ولایت و آشنایی هرچه بیشتر خانواده‌های مددجوی این نهاد به ویژه جوانان و نوجوانان با جایگاه و منزلت ولایت مطلقه فقیه در نظام اسلامی و سیره ائمه معصومان (ع) برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از سادات تحت پوشش با حضور مسئولین و شخصیت‌های استانی افزود: همچنین از حامیان ایتام نیز به مناسبت این دهه تجلیل می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت کمک هزینه ازدواج به مددجویان در شرف ازدواج اضافه کرد: این اقدام نیز در راستای کمک به ازدواج آسان مددجویان صورت می‌گیرد.

حسنی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از طرح‌های اجرایی کمیته امداد در راستای آشنایی بیشتر مسئولان با مشکلات خانوارهای تحت حمایت بازدید از خانوارهای زیر پوشش است، اضافه کرد: این طرح نیز به منظور دهه ولایت اجرا و در قالب آن از خانوارهای تحت حمایت به ویژه خانواده‌های سادات زیر پوشش بازدید می‌شود.

وی همچنین با اشاره به توزیع سبد غذایی در بین خانوارهای زیر پوشش این نهاد اضافه کرد: این اقدام نیز پس از بازدید از محل زندگی این خانواده‌ها انجام می‌شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح مفتاح‌الجنه محدود به دهه ولایت نیست، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری از 963 خانواده زیر پوشش کمیته امداد استان زنجان در قالب طرح مفتاح‌الجنه و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی بازدید شده است.

وی تصریح کرد: در طول مدت مذکور و در قالب اجرای طرح مفتاح‌الجنه 552 میلیون ریال به خانواده‌های بازدید شده کمک شده است.