دو نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند/ بازداشت سه سرکرده طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روز گذشته در جریان حمله طالبان به جنوب افغانستان دو نظامی ناتو کشته شدند.

اگرچه در بیانیه ناتو به هویت نظامیان کشته شده اشاره نشده است اما نظامیان آمریکایی، انگلیس و استرالیایی در قالب نیروهای ایساف در جنوب افغانستان حضور دارند.

از ابتدای سال 2012 تاکنون بیش از 360 نظامی خارجی جان خود را در افغانستان از دست دادند.

خبر دیگر اینکه "مهی الدین نوری" سخنگوی دولت افغانستان از کشته شدن 10 نیروی امنیتی و زخمی شدن 8 فرد دیگر در درگیری میان اعضای طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت هرات خبر داد.

به گفته نوری، این درگیریها پس از آنکه اعضای طالبان جلوی راه یک خودروی حامل کتاب را در منطقه "اوبای" هرات گرفتند، آغاز شد و به کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی منجر شد.

همچنین ایساف از بازداشت سه سرکرده طالبان در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو علیه اعضای این گروه در افغانستان خبر داد.