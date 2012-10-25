آیین دعای عرفه در مساجد خراسان شمالی برگزار شد

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعای پرفیض عرفه که از ساعت 14 پنج شنبه در 70 مسجد شهری و روستایی خراسان شمالی آغاز شده بود، دقایقی قبل نیز به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این مراسم معنوی در تمامی مساجد مراکز شهرستان‌ها با حضور سخنران ویژه برگزار شد، تصریح کرد: این مراسم در بجنورد در محل مصلی امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی؛ امام جمعه بجنورد و با مداحی محمد عیدگاهی مداح برجسته کشوری برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی نیا در ادامه افزود: همچنین نماز عید قربان نیز ساعت هفت صبح جمعه پنجم آبان ماه در 90 مسجد روستایی و شهری خراسان شمالی با حضور روحانی برگزار می‌شود.

به گفته وی علاوه بر مساجد مذکور، نماز عید قربان در 13 مصلی نماز جمعه استان نیز ساعت هفت صبح به امامت امامان جمعه مراکز برگزار خواهد شد و در این هفته نیز به علت تلاقی عید قربان با روز جمعه، نماز جمعه اقامه نمی‌شود.

این مسئول اضافه کرد: در هفته امامت و ولایت برنامه‌های مختلفی از جمله اعزام روحانیون به مدارس با هدف تبیین مسئله ولایت، برپایی جشن و سرود، برگزاری جلسات سخنرانی و ... در خراسان شمالی برگزار می‌شود.