  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

جشن امامت حضرت ولی عصر(عج) ویژه نوجوانان بجنوردی برگزار می شود

جشن امامت حضرت ولی عصر(عج) ویژه نوجوانان بجنوردی برگزار می شود

بجنورد- سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی گفت:جشن های آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) ویژه نوجوانان بجنورد دوشنبه شب در مساجد قائم آل محمد (عج) و انقلاب بجنورد برگزار می‌شود.

امین عاملی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: جشن آغاز امامت امام زمان (عج) با سخنرانی ویژه کودکان و نوجوانان توسط حجت الاسلام «میثم بهاری» از اساتید تربیتی کودک و نوجوان و مولودی خوانی سید باقر سیدی زاده در مسجد قائم آل محمد (ص) برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: دیگر سخنران این مراسم حجت الاسلام «مهدی ترکانلو» و گروه سرود نوجوانان مسجدی «نسیم ولایت» به اجرای سرود خواهند پرداخت.

عاملی پور به پخش انیمیشن سینمایی فرمانروای آب در شب آغاز امامت امام زمان (عج) ویژه کودکان و نوجوانان در مسجد انقلاب بجنورد اشاره و عنوان کرد: این انیمیشن با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و اسرائیل است.

کد خبر 6576543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها