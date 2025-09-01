جشن امامت حضرت ولی عصر(عج) ویژه نوجوانان بجنوردی برگزار می شود

امین عاملی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: جشن آغاز امامت امام زمان (عج) با سخنرانی ویژه کودکان و نوجوانان توسط حجت الاسلام «میثم بهاری» از اساتید تربیتی کودک و نوجوان و مولودی خوانی سید باقر سیدی زاده در مسجد قائم آل محمد (ص) برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: دیگر سخنران این مراسم حجت الاسلام «مهدی ترکانلو» و گروه سرود نوجوانان مسجدی «نسیم ولایت» به اجرای سرود خواهند پرداخت.

عاملی پور به پخش انیمیشن سینمایی فرمانروای آب در شب آغاز امامت امام زمان (عج) ویژه کودکان و نوجوانان در مسجد انقلاب بجنورد اشاره و عنوان کرد: این انیمیشن با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و اسرائیل است.