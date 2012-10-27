مهرداد پولادی تحت عمل جراحی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، وجیه الله چشمه سری در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت مهرداد پولادی از ناحیه دست، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از حادثه ای که در رختکن تیم برای دست پولادی پیش آمد، وی را راهی بیمارستان کردیم. از آنجا که برای او پارگی تاندون انگشت کوچک دست تشخیص داده شد، باید این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار می گرفت.

وی در همین خصوص افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به تحت کنترل بودن شرایط، درمان پولادی را در تهران دنبال کنیم. مهرداد واکسن کزاز را دریافت کرد و اقدامات درمانی اولیه مثل بانداژ و آتل بر روی دست وی صورت گرفت.

پزشک تیم پرسپولیس تصریح کرد: در بازگشت به تهران او را به بیمارستان منتقل کردیم تا اقدامات پیش از جراحی مانند دریافت آنتی بیوتیک و آزمایش خون برروی وی انجام شده و پانسمان و آتل دست او عوض شد.

وی افزود: صبح شنبه این بازیکن برای جراحی به بیمارستان آتیه مراجعه کرد و عمل جراحی وی حدود 2 ساعت به طول خواهد انجامید.

پزشک تیم پرسپولیس خاطر نشان کرد: به پولادی داروی بیهوشی تزریق شده و در این عمل قرار است تاندون انگشت او به هم متصل شود. در عکسبرداری مجددی هم که انجام شده بود، شکستگی دیده نشد. زمان بازگشت او به تمرینات هم با توجه به عمق جراحی متغیر خواهد بود و در اینباره منتظر نظر پزشک جراح هستیم.

مهرداد پولادی پس ازاینکه در دقیقه 35 بازی مقابل مس کرمان توسط مانوئل ژوزه تعویض شد به نشانه اعتراض شیشه‌های رختکن ورزشگاه باهنر کرمان را شکست و به همین دلیل دست او آسیب دید.