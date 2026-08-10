راه اندازی ۳۱ خانه خلاق و نوآوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، در آیین راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح «سلام» گفت: طرح «سلام» مخفف «سلامت اجتماعی محله‌محور» است و در قالب این برنامه، ۲ هزار و ۷۵۰ محله در سراسر کشور به‌عنوان پایگاه‌های فعالیت سلامت اجتماعی محله‌محور قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این اقدام بر اساس تغییر رویکرد سازمان بهزیستی در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات انجام شده است؛ چراکه به این نتیجه رسیده‌ایم که باید ۱۳ چرخش تحول‌آفرین در سازمان ایجاد کنیم تا بتوانیم برنامه‌های خود را با کیفیت، فراگیری، عدالت و استاندارد لازم ارائه دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: یکی از این ۱۳ چرخش تحول‌آفرین، حرکت از برنامه‌های ساختارگرا، سازمان‌محور و متصلب به سمت برنامه‌های اجتماع‌محور و محله‌گراست. در راستای همین چرخش، طرح «سلام» را طراحی کردیم و نخستین گام نیز طراحی پایگاه‌های محلی «سلام» بود که ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه در کشور برای آن پیش‌بینی شده است و امروز در یکی از این پایگاه‌ها حضور داریم.

حسینی با تشریح فعالیت‌های این پایگاه‌ها اظهار کرد: در نگاه نخست، ۲۵ فعالیت اجتماع‌محور در این پایگاه‌ها تعریف شده است که از طریق شبکه داوطلبان محلی انجام می‌شود. این افراد شناسایی، آموزش و به‌عنوان تسهیلگران اجتماع‌محور سازماندهی شده‌اند و اکنون این فعالیت‌ها کم‌وبیش در محلات مختلف کشور در حال اجراست.

وی ایجاد خانه «مانا» برای جوانان را یکی از این فعالیت‌ها عنوان کرد و گفت: گسترش فعالیت‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه یا «CBR»، توسعه تأمین مالی برای اشتغالات خانوادگی و زنجیره‌ای و بانکداری پیوندی، ایجاد حساب امید محله، ایجاد تعاونی‌های محله‌محور، راه‌اندازی پاتوق‌های سالمندی و فعالیت‌های مشابه نیز در این چارچوب دنبال می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی، یکی دیگر از این فعالیت‌ها را ایجاد خانه‌های خلاق و نوآوری دانست و افزود: ما به این فکر رسیدیم که خانه‌های خلاق را در محلات چگونه راه‌اندازی کنیم. برای این منظور، این ایده شکل گرفت که جشنواره‌ای با حضور جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال برگزار شود و در قالب آن، کارگاه‌های آموزشی، کارآموزی، کارآفرینی و کار تیمی شکل بگیرد که نخستین نمونه آن امروز راه‌اندازی شده است.

حسینی گفت: در این برنامه، طی سه روز، ۲۰۰ نفر از جوانان این منطقه ثبت‌نام کردند و منتورها آنها را در گروه‌های ۱۰ تا ۱۲ نفره سازماندهی کردند. جوانان نیز ایده‌های خود را ارائه دادند و آنچه بیش از انتظار ما بود، نوآورانه بودن ایده‌هایی بود که از سوی آنها مطرح شد.

وی با اشاره به تجربه خود در دوران سرپرستی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: زمانی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش بودم، به بندر انزلی رفتم و جشنواره جابر ابن حیان را دیدم که دانش‌آموزان دوره ابتدایی، کارهای خلاقانه و ایده‌های خود را در آن به نمایش گذاشته بودند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در آنجا ایده‌هایی را از دانش‌آموزان دیدم که در سخنرانی خود گفتم مفهوم «دانشمند» دگردیسی پیدا کرده است و امروز می‌توانیم از «دانشمندان کودک» و «دانشمندان نوجوان» سخن بگوییم.

حسینی تصریح کرد: این ایده و تفکر امروز بیش از گذشته در این جشنواره، کارگاه و مسابقه‌ای که جوانان به عرصه ظهور رسانده‌اند، دیده می‌شود. وقتی یک جوان در اینجا برای تبلیغات، چنین کار زیبایی تولید ایده می‌کند یا وقتی یکی از دختران ما ایده‌های نو ارائه می‌دهد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان و نوجوانان کشور است.

وی افزود: ما دو سال است که ۴ هزار «بانک زمان» را در جهان مطالعه کرده‌ایم و آیین‌نامه اجرایی آن را نوشته‌ایم که امروز نهایی شده و فردا نیز در حضور وزیر محترم، نهایی‌تر خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: نکته افتخارآمیز برای ما این است که در همین برنامه، دختری بدون اینکه از «بانک زمان» اطلاعی داشته باشد، ایده بانک زمان را مطرح و تشریح کرد. وقتی از او پرسیدیم ایده‌ات چیست، گفت «بانک زمان»؛ در حالی که از طرحی که ما دو سال درباره آن مطالعه کرده و برای آن آیین‌نامه تدوین کرده‌ایم، اطلاعی نداشت. این موضوع نشان می‌دهد که جوانان و نوجوانان ما از ظرفیت بالایی برای ارائه ایده‌های نوآورانه برخوردارند.

حسینی با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی برای توسعه خانه‌های خلاق و نوآوری گفت: به دنبال آن هستیم که این ایده را در تمام ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه «سلام» محله‌محور پیاده کنیم، اما در گام نخست این امکان برای ما فراهم نیست.

وی افزود: بنابراین در گام اول، در هر استان یک کارگاه برگزار خواهیم کرد و حاصل این کارگاه و جشنواره، یعنی ایده‌ها و نوآوری‌هایی که جوانان ارائه می‌دهند، باید به ایجاد یک خانه خلاق و نوآوری منجر شود.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: امسال ۳۱ خانه خلاق و نوآوری، به تعداد ۳۱ استان کشور، راه‌اندازی خواهیم کرد و در گام بعدی نیز در ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه طرح «سلام» محله‌ای، خانه‌های خلاق و نوآوری را توسعه خواهیم داد.

حسینی گفت: جوانان عزیز، نوآوری و ایده‌هایی که شما ارائه می‌دهید، فقط ایجاد یک اشتغال نیست؛ بلکه شما راهی را نشان می‌دهید که کل ایران، جوانان ایران و حتی جوانان جهان می‌توانند پس از شما، این ایده‌ها را به‌عنوان پدیده‌هایی برای توسعه جامعه خود به کار بگیرند.

وی ادامه داد: شما با ارائه ایده‌های نوآورانه، کارآفرینی خلق می‌کنید و زمینه ایجاد کار و کارآفرین در جامعه برای آینده را نیز فراهم می‌سازید. سرمایه‌ای که شما تولید می‌کنید، برای ما از ایجاد هزاران کارخانه ارزشمندتر است.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اهمیت نوآوری در عرصه اشتغال اظهار کرد: نوآوری در عرصه کار، تبدیل ایده به پدیده، تبدیل ایده به کار، تولید، توزیع و بهره‌وری و همچنین ایجاد کار تیمی و تلفیق اجتماعی، از جمله دستاوردهایی است که ان‌شاءالله خانه‌های خلاق و نوآوری و طرح «سلام» رقم خواهند زد.

حسینی در پایان از دست‌اندرکاران این طرح قدردانی کرد و گفت: از همه شما صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ همچنین از معاونت علمی و فناوری و تمام دوستانی که در این مسیر اهتمام ورزیده‌اند، تشکر می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: بدانید این کار، جریان‌سازی برای تبدیل ایده به پدیده و کارآفرینی است و امیدواریم بتوانیم با همت شما، این جریان را در محلات کشور نهادینه کنیم.