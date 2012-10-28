ارسال آیین نامه مراکز مشاوره ازدواج به دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی تصریح کرد: ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برعهده معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است که انشاالله پس از تصویب آیین نامه در هیئت دولت اقدامات لازم صورت می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: در آیین نامه مذکور تقسیم کار صورت پذیرفته و وظایف هر دستگاه که با این موضوع مرتبط است مشخص شده است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: بر این اساس مراکز مشاوره که به طور قانونی مجوز اخذ می کنند از سوی معاونت امور جوانان ساماندهی می شوند و فعالیت خود را آغاز می کنند.

عباسی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی نقش عمده ای را در این حوزه ایفا می کند اظهار داشت: جلسات مربوط در حال انجام است اما تا زمانی که آیین نامه به تصویب دولت نرسیده هیچ اقدامی نمی توان انجام داد.

وی گفت:‌ بعد از تصویب آیین نامه به کلیه سایت‌ها و مراکز همسریابی بدون مجوز فرصت داده می‌شود تا ظرف مدت 6 ماه ازتاریخ ابلاغ آیین نامه نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.