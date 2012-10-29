88 متهم مواد مخدر در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان یزد 665 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

وی بیان داشت: این کشفیات شامل 647 کیلوگرم تریاک، 18 کیلوگرم هروئین و کراک و مقادیری سوخته و شیشه بود که در این راستا 88 نفر متهم قا چاقچی، حمل کننده و توزیع کننده دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد عنوان کرد: در این راستا 12 خودرو نیز توقیف شد.



کشف 70 کیلوگرم مواد مخدر در طبس



فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف 70 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در یکی از محورهای عبوری این شهرستان خبر داد.



سرهنگ مهدی میرزاده اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان طبس، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی که از چابهار عازم مشهد بود، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.



وی افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی مقدار 70 کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان طبس اضافه کرد: همچنین در این زمینه دو نفر نیز دستگیر شدند و همراه پرونده و مواد مخدر کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.



نظم و امنیت جامعه با همکاری مردم امکان­پذیر است



فرمانده انتظامی استان یزد با حضور در مسجد زینبیه در بین نمازگزاران گفت: پلیس با همکاری ومشارکت مردم می تواند نظم و امنیت جامعه را برقرار کند.



سردار امان اللهی فرمانده انتظامی استان یزد با حضور مستمر در مساجد شهرستان یزد به همراه جمعی از مسئولان و معاونان انتظامی استان در مسجد زینبیه حضور یافت.



وی در جمع نمازگزاران ضمن بیان اهمیت نظم و امنیت در جامعه با اشاره به دو نعمت مجهول "امنیت و سلامت" افزود: طبیعی است که افرادی در محلات دست به اعمال خلاف می زنند اما نقش عامه مردم بالاتر از همگان است و مردم باید هم خودشان مقررات را رعایت کنند و هم به دیگران تذکر بدهند.



وی دامه داد: پلیس با همکاری ومشارکت مردم می تواند نظم و امنیت جامعه را برقرار کند و مردم نیز باید در راستای حفظ اموالشان بکوشند و هشدارهای پلیسی را نیز رعایت کنند.



فرمانده انتظامی استان یزد افزود: بافت شهرها با توجه به شرایط زمانی فرق کرده و این همه تبلیغات سوء، ماهواره ها، فیلمها و ... تغییرات عمده ای ایجاد کرده است و جرایم را افزایش داده اما با این حال اقدامات بسیار خوبی در برخورد با جرائم در استان یزد صورت گرفته است.