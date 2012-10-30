فرصت سوزی در ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی/ تولید لرستان محبوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان مستعد و زرخیز لرستان چالشی است که صادرات این استان را در بن بست نگه داشته تا بارها مسئولان و متولیان امر از این موضوع انتقاد کنند.

آخرین پرده از انتقادات در این زمینه به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برمی گردد تا حجت الله بیرانوند از کوتاهی های صورت گرفته در این زمینه انتقاد کند.

وی با اشاره به تاثیر نبود شرکت حمل و نقل بین المللی بر صادرات استان به خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به یک آرزو تبدیل شده است.

بیرانوند با بیان اینکه متاسفانه روند ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان بسیار کند است، عنوان کرد: با وجود اخذ مجوزهای لازم در این زمینه متاسفانه هنوز این شرکت در لرستان ایجاد نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: عدم ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی در لرستان منجر به عدم ارسال محموله های کالا به صورت منسجم به بازارهای هدف می شود.

بیرانوند با تاکید بر ایجاد تشکلهای مدیریت بازار در کنار راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی در سطح استان لرستان افزود: این امر موجب می شود که واحدهای تولیدی لرستان بدون دغدغه کالاهای خود را به بازارهای هدف صادر کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که سالهاست صادرات لرستان در بن بست نبود شرکت حمل و نقل بین المللی گیر افتاده است، چالشی که با اخذ مجوز اولین شرکت حمل و نقل بین المللی استان امید می رفت که حل شود ولی این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.

این در حالیست که یکی از اساسی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و صادرات در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور است به طوریکه یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی کالاها، نیاز به خدمات حمل و نقل، نیازی روزافزون و امری گریزناپذیر است؛ موضوعی که در بازار رقابت کالاها می تواند قدرت رقابت پذیری هر کشور را افزایش دهد.

همچنین ارائه خدمات حمل و نقلی مناسب از نظر کیفیت، هزینه و زمان تاثیری غیرقابل انکار نه تنها در افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای هدف کالاهایشان دارد بلکه بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز موثر خواهد بود.

با این تفاسیر این مقوله به نوبه خود بر رشد اقتصادی جوامع، ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت افزایش رفاه عمومی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

و اما استان لرستان به دلیل واقع شدن در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب کشور از یک سو و بهره مندی از موهبت خدادادی دسترسی آسان به مرزهای غرب کشور از جمله کشور عراق از سوی دیگر می تواند نقش بسیار فعالی در زنجیره تامین کالاهای استانهای مختلف و همچنین کشورهای منطقه ایفا کند.

این در حالیست که نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به عنوان چالشی که سالهاست حوزه صادرات کالا در این استان را درگیر کرده است همچنان صادر کنندگان را آزار می دهد.

انتقادات پرشمار فعالان اقتصادی استان لرستان از نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان در نهایت منجر به دست بکار شدن متولیان امر شد تا با رایزنی های صورت گرفته مجوز ایجاد یک شرکت در استان لرستان دریافت شود.

این در حالیست که علی رغم پیگیری های صورت گرفته و اخذ مجوز این شرکت در اواخر سال 89 با فرصت سوزی های صورت گرفته همین یک مجوز استان نیز به دلیل عدم راه اندازی شرکت در آستانه لغو شدن قرار دارد، موضوعی که صادرکنندگان استان را نگران کرده است.

عدم استفاده از تنها مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان در حالی رخ می دهد که برای گرفتن همین یک مجوز رایزنیهای زیادی صورت گرفت ولی به راحتی این فرصت نیز در آستانه از دست رفتن است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان پیش از این در این رابطه گفته بود که سال 89 پیرو مصوبه سفر سوم ریاست جمهوری در خصوص کمک به ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی، موافقت ایجاد این شرکت را از سازمان مرکزی گرفتیم.

نصرت الله حیدری ادامه داد: در این راستا با وجود اینکه متقاضی ایجاد شرکت حمل و نقل در آزمون نمره لازم را کسب نکرد با وی همکاری لازم را صورت داده و مجوز را صادر کردیم.

وی افزود: ولی متأسفانه علی رغم همکاری های این اداره تاکنون متقاضی ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان، نتوانسته است سایر مجوزهای لازم را اخذ کند و مجوز شرکت نیز در حال اتمام است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان یادآور شد: چنانچه مشخص شود این شخص توانایی احداث این شرکت را ندارد مجوزش ابطال می شود و به متقاضیان جدیدی که در آزمون قبول شوند و شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشند مجوز لازم داده می شود.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به قرارگیری در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید موانع پیش روی تولید در استان و صادرات کالا رفع شود تا فعالان اقتصادی استان بتوانند از مزایای وجود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان بهره مند شوند.