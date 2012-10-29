تصویربرداری" هوش سیاه 2" از نیمه گذشت

مسعود آب پرور کارگردان این مجموعه دراین باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تصویربرداری این مجموعه طبق برنامه در حال جلو رفتن است. تاکنون نیز بیش از 60 درصد از تصویربرداری سپری شده است.

مجموعه "هوش سیاه2 " در حال حاضر یکی از مهمترین تولیدات رسانه ملی در حوزه سریال‌های امنیتی-انتظامی محسوب می‌شود. سری دوم این مجموعه از نظر داستانی فضایی جذاب و پرکشش دارد.

تصویربرداری این مجموعه تا 4 ماه دیگر ادامه دارد و احتمالا گروه به یکی از کشورهای همسایه برای تصویربرداری نیز اعزام می شوند. فیلمنامه این مجموعه را همچون سری اول، آرش قادری به رشته تحریر درآورده‌است.

در این مجموعه ایفای دو نقش اصلی همچنان برعهده حسین یاری و کیکاوس یاکیده خواهد بود و بازیگران دیگری چون حسین سحرخیز، کیهان ملکی، مجید واشقانی، حمید ابراهیمی، امیررضا دلاوری، سودابه بیضایی، سپهر گودرزی، پرویز سیرتی، میثاق جمشیدی، سعید دولتی، حسن خوانساری، کاظم هژیرآزاد، بهناز توکلی، کاوه ایرانی، زهرا سعیدی و... ایفای سایر نقش‌ها را برعهده دارند.

