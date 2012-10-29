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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

باقرزاده:

راه اندازی گروه های تذکر لسانی در سطح مراکز آموزشی ضروری است

راه اندازی گروه های تذکر لسانی در سطح مراکز آموزشی ضروری است

گناباد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گناباد گفت: راه اندازی گروه های تذکر لسانی در سطح مراکز آموزشی و انجام تبلیغات گسترده ضروری به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باقرزاده صبح دوشنبه در جلسه کمسیون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گناباد که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد اظهار داشت: با توجه به گستردگی کار در حوزه فرهنگی، اگر می خواهیم کارها اصلاح شود باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر اقامه شود.

باقرزاده تصریح کرد: با استفاده از تمامی ابزار فرهنگی از جمله نشریات، کتب، وسایل ارتباط جمعی، فضای مجازی، امکانات تبلیغی در جهت تبین این فریضه واجب و برانگیختن حساسیت عمومی در برابر مبارزه با منکرات و توسعه معروف و ترویج معروف سال با توجه به شعار اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، باید به ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر  پرداخت.

وی با اشاره به برنامه های هفته احیای امربه معروف و نهای از منکر گفت: اجرای مسابقات فرهنگی شامل تذکر لسانی، پیام مهربانی وظیفه همگانی، در سطح مراکز فرهنگی، اجرای مانور فرهنگی تذکر لسانی هنگام با آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر و انجام تبلیغات در سطح مراکز آموزشی و فرهنگی با موضوع تذکر لسانی و بروز رسانی آن از جمله اقدامات ستاد در این هفته است.

باقرزاده افزود: راه اندازی گروه های تذکر لسانی و توجیه آنان در دانشگاهها و ارسال لیست گروه ها به ستاد شهرستان و برگزاری جلسه کمسیون فرهنگی به صورت هر دو ماه یک بار به میزبانی یکی از اعضا از دیگر اقدامات است.

وی ادامه داد: یک پایگاه مقاومت بسیج در این هفته از سوی نیروی مقاومت بسیج و یک کانون فرهنگی هنری مسجد از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مراکز تخصصی ویژه کار فرهنگی و پژوهشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر به ستاد احیا معرفی و ستاد از این مراکز حمایت خواه بود.

کد مطلب 1731481

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