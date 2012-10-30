به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه تصویرسازی "مینا حسینی" به صورت انفرادی در فرهنگسرای ابن سینا برگزارشده است.

این نمایشگاه که ازعصر شنبه 6 آبان ماه (ساعت 16 تا 19)افتتاح شده تا 11 آبان ماه در نگارخانه فرهنگسرای ابن‌سینا ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه 15 اثر تصویرسازی با موضوعات و مفاهیم متفاوت به معرض دید علاقه‌مندان گذاشته می‌شود که با استفاده از تکنیک رنگ آکریلیک، آبرنگ و ترکیب مواد روی قطعات چوب خلق شده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ مینا حسینی که این روزها در حال سپری کردن دوره کارشناسی رشته آموزش هنر دانشگاه است، پیش از این نیز دو نمایشگاه انفرادی را در فرهنگسرای آفتاب و نگارخانه شهرزاد برگزار کرده بود. وی به عنوان مدیر هنری با چند نشریه جشنواره‌های سینمایی نیز همکاری کرده است.

گفتنی است، ساعات بازدید از نمایشگاه تصویرسازی مینا حسینی در نگارخانه فرهنگسرای ابن سینا ،9 تا 19 بوده و محل این فرهنگسرا در شهرک قدس( شهرک غرب) ،خیابان ایران زمین شمالی، جنب فروشگاه شهر کتاب، فرهنگسرای ابن سینا واقع است.